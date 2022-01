Rosa Giannoccaro a The Voice Senior, chi è la cantante: età, carriera e canzoni

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Rosa Giannoccaro, una delle protagonista della nuova edizione di The Voice of Italy.

Lo sapevi che Rosa Giannoccaro ha partecipato a soli 15 anni con "Le figlie del vento" al Festival di Sanremo cantando “Sugli sugli bane bane”. #TheVoiceSenior @raiplay @RaiUno pic.twitter.com/SxEdfrFZy6 — The VOICE of ITALY (@THEVOICE_ITALY) November 26, 2021

Rosa Giannoccaro a The Voice Senior: chi è, età, canzoni

Rosa Giannoccaro è una cantante, ha 63 anni ed è una delle protagoniste dello show di Rai 1 condotto da Antonella Clerici, The Voice Senior, che anche quest’anno sta ottenendo un notevole successo. Ma non è certo una novità per Rosa salire sul palco. A soli 15 anni, infatti, nel 1973, ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano ‘Sugli sugli bane bane’, interpretato da Le Figlie del Vento, primo quartetto femminile italiano. Ora è pronta a rimettersi in gioco: vincerà la trasmissione?