Rosalia, chi è la dama di Alessandro a Uomini e Donne: età, lavoro, vita privata

È tornato anche oggi pomeriggio l’appuntamento con Uomini e Donne su Canale 5. Tanti gli spettatori interessati a vedere quali saranno le evoluzioni tra amori non nati e altri che stanno per nascere. Quali dame nuove verranno presentate? Nascerà l’amore?

Chi è Rosalia?

Rosalia oggi si sta presentando ad Alessandro che ha appena detto a Pinuccia che tra loro c’è solo un’amicizia ma non c’è altro interesse. Insomma non è scoccata la scintilla in Alessandro con Pinuccia. Cosa succederà oggi tra Alessandro e la sua nuova dama Rosalia? Scoccherà la scintilla? sarà amore? avranno interessi in comune i due concorrenti del programma televisivo condotto da Maria De Filippi? Sarà tutto da vedere nel corso di questa puntata e magari nelle prossime.