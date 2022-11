Rosanna Lambertucci: chi è, età, carriera, dieta, oggi, ultimo libro, figli, fidanzato, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Rosanna Lambertucci, conduttrice televisione, autrice, giornalista e divulgatrice scientifica, che si racconterà a cuore aperto: dai successi alla vita privata.

Dagli esordi al successo di Rosanna Lambertucci

Rosanna Lambertucci è nata a Roma il 30 novembre del 1945 e ha iniziato la sua collaborazione con la Rai alla radio, dove Luciano Rispoli le ha affidato la rubrica Domande a Radiodue. La sua carriera, poi, + proseguita in tv: nel 1980 con il programma S come salute, poi nel 1981 come autrice e conduttrice della trasmissione Più sani e più belli. Lei dal 1994 al 1997, inoltre, è stata la conduttrice del giovedì del fortunato quiz di Rai 1 Luna Park.

Le varie collaborazioni, i suoi libri

Dal 2004 al 2009 la Lambertucci si è dedicata a medicina e benessere sulla Rai con la rubrica Domenica In salute, poi ha scritto per diverse testate, come Gente, Grazia, Visto. Dal 2016, invece, è alla conduzione di La salute vien mangiando, trasmissione in onda sul canale del digitale terrestre Alice Tv. Tra i suoi libri, molti incentrati sulle diete, ricordiamo:

Più sani più belli

La salute dal piede

La salute vien mangiando

Le ricette della salute

In gran forma. Come conquistare e mantenere la forma fisica ideale

Erbe e tisane per il sonno: un aiuto naturale

Come difendersi dal mal di schiena

Rilassarsi e star bene con le ginnastiche dolci

I miei risultati. Guida 1994

La dieta che fa bene al cuore. Tieni pressione e colesterolo sotto controllo

La dieta che ti cambia la vita

Graffi che fanno bene al cuore

L’ultimo libro della Lambertucci si intitola ‘Graffi che fanno bene al cuore’ e ha come protagonisti i gatti. Altra sua grande passione.

Chi è il marito, vita privata

Rosanna Lambertucci è stata sposata con Alberto Amodei, morto nel 2014. E da quell’amore è nata la figlia Angelica, oggi giornalista.

Instagram di Rosanna Lambertucci

Rosanna Lambertucci ha un profilo Instagram e con l’account @rosanna.lambertucci vanta oltre 49 mila followers.