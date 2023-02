Rose Villain a Sanremo 2023 con Rosa Chemical: chi è, età, carriera, canzoni, fidanzato, foto e Instagram

Rose Villain duetterà con Rosa Chemical stasera a Sanremo 2023. Quale canzone porteranno sul palco? Chi è la cantautrice? Se ancora non sapete nulla di lei, siete nel posto giusto! Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla giovane Rose e la sua vita privata.

Rose Villain: chi è, età

Rose Villain nasce a Milano il 20 luglio 1989 sotto il segno del cancro e oggi ha 33 anni. Il suo nome d’arte è lo pseudonimo di Rosa Luini. La sua infanzia è serena, cresce con i genitori a Milano e fin da piccolissima si appassiona alla musica, in particolar modo al rock e al rap. A 18 anni decide di lasciare la sua città e di trasferirsi a Los Angeles per inseguire il suo sogno musicale. Frequenta il Musicians Institute di Hollywood, cioè il conservatorio californiano, dove si diploma a pieni voti. Il suo spettacolo finale è dedito alla musica rock, il suo più grande amore, anche se poi si dedicherà al rap. Dopodiché si trasferisce a Broadway per studiare teatro e si trasferisce stabilmente a New York. Nella grande mela inizia ad avere i primi contatti nel mondo della musica e conosce Sixpm, che diventerà il suo produttore musicale e compagno di vita.

Carriera e canzoni

L’esordio avviene l’11 novembre 2016 con il brano Don Meddelein in collaborazione con Salmo e il brano diventa disco di platino. Inizia così la sua carriera in ambito musicale e alcuni dei suoi singoli diventano virali. Collabora con Fabri Fibra, Due Pequeno e il suo album di debutto esce il 20 gennaio 2023: Radio Gotham. Le sue canzoni d’esordio sono:

2016 – Get the Fuck Out of My Pool, Geisha

2017 – Kitty Kitty, Don’t Call The Po-Po

2018 – Funeral Party

2019 – SWOOP! Sneakers, It’s Snowing, Motherfucker

2020 – Bundy, Il diavolo piange, Goodbye

2021 – Elvis (con Gué Pequeno e Sixpm), Gangsta Love (feat. Rosa Chemical)

2022 – Michelle Pfeiffer (feat. Tony Effe), Rari, Lamette (feat. Salmo)

Fidanzato Instagram e Sanremo 2023

La giovane rapper milanese è fidanzata con Sixpm, che è anche il suo produttore discografico. Il nome d’arte è lo pseudonimo di Andrea Ferrara, è nato a Napoli nel 1988 e oggi ha 34 anni. Anche lui ha la passione della musica fin da piccolo, suona la chitarra e poi il basso, fino ad arrivare ad esibirsi con Elio e le Storie Tese. Nel 2015 si trasferisce a New York e incontra Rosa Villain. I due si innamorano subito e iniziano la loro avventura d’amore. I due si sposano il 28 maggio 2022 a Brooklyn. Lei ha un profilo Instagram molto seguito con 254mila followers. Questa sera duetterà con Rosa Chemical sul palco di Sanremo 2023. Siete pronte/i?