Rosella Postorino, chi è la scrittrice: età, carriera, libri, marito, Mi limitavo ad amare te

Tutto pronto per una nuova puntata di Oggi è un altro giorno il salotto televisivo condotto da Serena Bortone in onda ogni giorno a partire dalle 14.00 su Rai 1. Tra gli ospiti di oggi ci sarà anche Rosella Postorino, scrittrice, che presenterà il suo ultimo romanzo “Mi limitavo ad amare te“. Ma cosa sappiamo sulla sua carriera e sulla sua vita privata? Conosciamola meglio in questo articolo!

La biografia di Rosella Postorino, dagli esordi ai romanzi di successo

La scrittrice ha vinto il prestigioso Premio Campiello con il romanzo Le assaggiatrici. Di Reggio Calabria, dove è nata il 27 agosto 1978, oggi ha 45 anni. Il suo esordio risale al 2004 con la pubblicazione del racconto In una capsula contenuto all’interno dell’antologia Ragazze che dovresti conoscere. Tre anni più tardi esce il suo primo romanzo. Oltre al premio Campiello ha ricevuto, tra gli altri, il Premio Pozzale Luigi Russo e il Premio Rapallo.

I romanzi famosi della scrittrice e l’ultimo libro Mi limitavo ad amare te

Tra i romanzi di Rosella Postorino troviamo La stanza di sopra, L’estate che perdemmo, Il corpo docile, Le assaggiatrici, Il corpo docile (ri edizione del 2022). L’ultimo romanzo pubblicato nel 2023 si intitola invece “Mi limitavo ad amare te”: si tratta di una storia epica e intima, ispirata a fatti realmente accaduti. E’ l’avventura di una ragazza e due ragazzi a cui il destino ha tolto ogni cosa. E non immaginano che arriveranno a salvarsi la vita l’uno con l’altro.

Cosa sappiamo sulla vita privata di Rosella Postorino

Ma cosa sappiamo sulla vita privata della scrittrice? Ad esempio possiamo dire che l’autrice vive a Roma dopo essere cresciuta in Liguria. Ha anche pubblicato un libro per bambini intitolato Tutti giù per aria. Non sappiamo se sia fidanzata o meno. E’ presente però su Instagram: l’account @rosella_postorino ha circa 7.000 followers.