Rosetta, chi è la nuova corteggiatrice di Bruno a Uomini e Donne: chi è, età, lavoro

Tutto pronto per una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show più seguito ed amato di sempre! Come di consueto anche questo pomeriggio Maria De Filippi è pronta a scaldare il cuore dei suoi numerosi telespettatori. Quest’oggi per il trovo over al centro dello studio c’è Bruno. Oggi per lui è scesa una nuova signora, si chiama Rosetta, conosciamola meglio!

Chi è Rosetta: La nuova corteggiatrice di Bruno

La signora Rosetta è scesa oggi per Bruno. Visibilmente emozionata, raccontando un po’ della sua vita dice di esser vedova e di abitare in provincia di Torino. Dopo la sua relazione la signora non ha avuto altri amori ed è qui oggi per mettersi in gioco e conoscere il signor Bruno. Come andrà a finire?

Bruno dal canto suo, inizialmente era un po’ scettico rispetto a questa conoscenza perché ne sta già portando avanti un’altra. Tuttavia, ha comunque deciso di conoscere la signora Rosetta, mostrandole fin da subito un certo interesse — si dice attratto dal suo carattere — e invitandola poi a ballare. Nascerà un nuovo amore?