Rosi Zamboni (Roxy), chi è l’ex fidanzata di Enzo Iacchetti: età, lavoro, foto, Instagram, Grande Fratello

Tutto pronto per l’imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Enzo Iacchetti, ma conosciamo meglio quella che sembra essere ormai l’ex fidanzata, Rosi Zamboni alias Roxy.

Chi è l’ex fidanzata (Roxy) di Enzo Iacchetti?

Rosi Zamboni, alias Roxy, sembrerebbe essere l’ex fidanzata del conduttore storico di Striscia la Notizia, Enzo Iacchetti. La ragazza al settimanale Di Più ha raccontato che la loro relazione è durata 4 anni, poi finita per la reticenza del compagno di renderla nota: “Enzo, soffro a non vedersi, ti dissi che non aveva senso vederci all’oscuro del mondo. Ti misi di fronte a una scelta e smettemmo di vederci, ma ora mi manchi davvero troppo”. Di lei sappiamo che è nata a Bergamo, ha 33 anni e nella vita lavora come influencer e modella.

Programmi tv e GF

L’ex fidanzata di Enzo Iacchetti ha avuto diverse esperienze nel mondo della televisione, ha partecipato a Striscia La Notizia e Balalaika, poi pare abbia avuto un flirt con Giorgio Tambellini, il fidanzato di Francesca De Andrè che in quei momenti si trovava nella casa del Grande Fratello.

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @rosizamboni_ vanta 119 mila followers.