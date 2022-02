Rossella Corona, chi è la mamma di Manuel Bortuzzo: età, lavoro, figli, Franco, immagini, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento del sabato pomeriggio con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito di sempre dal pubblico di Canale 5. Tra gli ospiti di oggi anche Manuel Bortuzzo, ex concorrente del GF VIP, che arriverà in studio con il fratello Kevin, la sorella Jennifer e il papà Franco. Ma conosciamo meglio anche la mamma Rossella.

Rossella, chi è la mamma di Manuel Bortuzzo: età, che lavoro fa

Rossella Corona. E’ lei la mamma di Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore rimasto vittima di un terribile incidente e ora ex concorrente del GF VIP. Di lei, che rispetto al papà Franco si è tenuta lontana dai riflettori, abbiamo poche informazioni, ma sappiamo che è legatissima, come si può immaginare, alla sua famiglia. Rossella e Franco, padre di Manuel, vivono a distanza: l’uomo è a Roma con il figlio per supportarlo e aiutarlo, la donna è rimasta a Treviso, citta d’origine della famiglia Bortuzzo, con gli altri tre figli. Cosa faccia nella vita non è chiaro, forse scopriremo qualcosa di più su di lei nel corso dell’intervista a Verissimo.

Instagram

Rossella Corona ha un profilo Instagram, ma è poco social. Ha pochissime foto, ma questo è l’account per poterla seguire: @coronarossella