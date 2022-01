Rossella Infanti: chi è, età, carriera, film, padre in Borotalco, fidanzato, Instagram e foto

Tutto pronto per il classico appuntamento del pomeriggio di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti, in occasione dei 40 anni di Borotalco, anche Rossella Infanti. Ma conosciamola meglio!

Rossella Infanti: chi è, età, carriera, film e Borotalco

Rossella Infanti è una nota attrice romana, nata il 30 agosto del 1977 nella Capitale. Nipote di un famoso produttore cinematografico, Rossella ha trascorso buona parte della sua infanzia sul set: ha poi frequentato diversi corsi di doppiaggio, recitazione e ha iniziato a muovere i primi passi tra fiction e serie tv della Rai. Sul grande schermo ha debuttato con Federico Moccia nel film Scusa ma ti chiamo amore e Scusa ma ti voglio sposare, poi da lì un successo dopo l’altro. Il padre, Angelo, è stato il mitico Manuel Fantoni di Borotalco, come dimenticarlo!

Rossella Infanti: Instagram

Ha un profilo Instagram, ma è in modalità ‘privata’.