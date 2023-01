Rudolf Nureyev, chi era il ballerino: età, carriera, fidanzato, come è morto, malattia

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Oggi, dopo il racconto di Aleandro Baldi e Giovanni Vernia, la padrona di casa lascerà uno spazio anche a Rudolf Nureyev, leggenda del balletto. E lo farà a 30 anni dalla morte.

Cosa sappiamo sul ballerino Rudolf Nureyev

Rudolf Nureyev è un noto ballerino russo, morto a Parigi il 6 gennaio del 1993. Lui è stato un ballerino, coreografo naturalizzato austriaco, definito da più critici uno tra i più grandi danzatori del XX secolo. Per la sua velocità e la sua propensione verso le acrobazie, Rudolf è stato soprannominato il Tartaro volante e la sua attività, anche come coreografo, è stata importante perché ha segnato un cambiamento epocale nel balletto. E ha fatto accrescere l’importanza dei ruoli maschili. Grazie a lui, infatti, è stato abbattuto il confine tra balletto classico e moderno.

Rudolf, che è nato su un vagone passeggeri di un convoglio della ferrovia Transiberiana, ha iniziato a danzare fin da piccolo. Poi si è iscritto all’Accademia di danza Vaganova e a ha iniziato a farsi conoscere passo dopo passo. Prima di diventare una vera leggenda, un punto di riferimento per i danzatori.

Il successo (anche) in Italia

Il ballerino ha avuto enorme successo a Mosca, a Parigi, ma anche in Italia. Nel nostro Paese ha esordito per la prima volta come coreografo, quando ha curato una nuova edizione di Raymonda su incarico del Festival dei due mondi di Spoleto. In seguito, ha lavorato per il Teatro alla Scala di Milano e nel 1962 ha esordito negli Stati Uniti. Non solo danza, però, nella sua vita. Nureev è stato contattato, nel corso della sua brillante carriera, anche da registi cinematografici e produttori televisivi e dal 1976 al 1981 ha partecipato come ospite in qualche episodio della serie tv britannica The Muppet Show.

La malattia, come è morto

Una brillante carriera sì, ma anche la malattia, cioè l’AIDS. Nonostante questo, però, ha continuato a interpretare ruoli da protagonista, poi nel 1991 ha capito che qualcosa non andava nel suo corpo. Sempre più rare le apparizioni pubbliche, fino a quando nel 1993 non si è spento per una crisi cardio respiratoria a Parigi. Il 13 gennaio di quell’anno si sono svolte le esequie in forma laica, poi tutti i suoi beni sono stati messi all’asta.

La storia d’amore con Freddie Mercury

Ma veniamo alla vita privata. La leggenda del balletto, nel pieno della sua carriera, ha incontrato per la prima volta nel 1987 Freddie Mercury, cantante e frontman dei Queen. Da quell’incontro è nata una delle più importanti relazioni sentimentali dei tempi. La storia fra il ballerino e il suo ‘Eddie‘, come amava definirlo, fu sì discontinua, ma caratterizzata da tante telefonate, incontri al termine di spettacoli e concerti.