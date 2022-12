Rudy Zerbi: chi è, età, carriera, vita privata, Instagram

Rodolfo Zerbi, detto Rudy, è un critico musicale, conduttore radiofonico, produttore discografico, DJ e conduttore televisivo italiano assai noto al pubblico televisivo per la sua simpatia. Il suo esordio è stato nel mondo della musica, prima come disc jockey, poi come conduttore radiofonico e infine come produttore discografico.

Chi è Rudy Zerbi

È nato il 3 febbraio del 1969 a Lodi e dopo il liceo linguistico si è iscritto alla facoltà di Giurisprudenza a Milano, anche se il suo vero amore resta la musica. Per quanto abbia fatto il disc jockey, il conduttore radiofonico e il produttore discografico, la sua notorietà si deve soprattutto ad apparizioni televisive. È stato insegnante della scuola della De Filippi e giurato a Italia’s Got Talent e in Tu si que vales.

Chi è il padre biologico di Zerbi

Rudy è figlio naturale di Davide Mengacci con il quale la mamma Luciana Coi aveva avuto una relazione, ma l’uomo non ha voluto riconoscere il figlio che, invece, è stato adottato dal marito della Coi, Roberto Zerbi.

Vita privata mogli e figli di Rudy Zerbi

Il produttore discografico ha 4 figli avuti con compagne diverse. Tommaso e Luca sono nati dalla storia d’amore con Simona, dalla moglie Carlotta Miti, nipote di Gianni Morandi, ha avuto Edoardo, mentre da Maria Soledad Temporini ha avuto Leo. Anche con quest’ultima, però, la storia sembra essere giunta al capolinea. Sembra che tra i due sia finito l’amore, visto che Zerbi alla domanda di Maurizio Costanzo, ha risposto: “È così”.

Instagram

Molto attivo su Instagram rudy_rerby pubblica post e video della sua quotidianità oltre che di lavoro. Sono tantissimi i suoi follower ne conta 2 milioni e 200. Un numero che testimonia la fama del conduttore televisivo.