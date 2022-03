Rula Jebreal: chi è, età, carriera, chi è il marito, fidanzato, figli, Instagram, Roger Waters

Tutto pronto per il classico appuntamento del weekend di Canale 5 con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi, pronta a raccontarsi a cuore aperto tra vita privata e carriera, anche la giornalista e scrittrice Rula Jebreal.

Chi è la giornalista Rula Jebreal

Rula Jebreal è nata ad Haifa il 24 aprile del 1973 ed è una nota giornalista e scrittrice palestinese con cittadinanza israeliana e italiana. Rula è cresciuta in Israele, poi si è trasferita in Italia. Nel 1993 ha vinto una borsa di studio dal governo italiano per studiare fisioterapia a Bologna, dove si è laureata. Nel 2002 ha iniziato a lavorare come giornalista e a militare nel Movimento palestinese per la democrazia e la cultura. Ha condotto e preso parte a varie trasmissioni: nel 2020 è stata anche ospite al festival di Sanremo e nella prima serata ha affiancato il presentatore Amadeus nella conduzione.

La carriera giornalistica in Italia

Nel 2002, come giornalista e militante del Movimento palestinese per la democrazia e la cultura, ha preso parte a Diario di guerra, una trasmissione di La7. Poi nello stesso anno si è trasferita a Roma con la figlia Miral, nata dall’amore con l’artista Davide Rivalta. E ancora, nel 2005 ha condotto Pianeta 7, nell’estate dell’anno seguente ha moderato il dibattito giornaliero di Omnibus Estate e ha vinto il Premio Ischia internazionale di giornalismo per la televisione nella sezione giovani. Successi sì, ma anche tante polemiche. Nel 2006, infatti, è stata vittima di affermazioni razziste pronunciate dal ministro della Lega Roberto Calderoli, poi nello stesso anno nella trasmissione ‘Annozero’ è stata insultata da Giulio Sapelli. Non si è mai fermata. Si è dedicata alla promozione del film Miral e nel 2020 è salita sul palco dell’Ariston al fianco di Amadeus.

Chi è il compagno, figli, gli amori

Rula Jebreal ha una figlia nata dalla storia d’amore con l’artista Davide Rivalta. La giornalista ha vissuto a lungo a New York insieme a Julian Schnabel, regista del film Miral e famoso pittore che ha conosciuto nel 2007 a Venezia. Nel 2013 Rula ha sposato il banchiere americano Arthur Altschul Jr, figlio di un partner di Goldman Sachs, ma i due nel 2016 hanno divorziato. La giornalista e scrittrice ha avuto anche una storia d’amore con Roger Waters, il fondatore dei Pink Floyd.

Instagram

Rula Jebreal ha un profilo Instagram. Con il suo account @rulajebreal vanta 143 mila followers.