Russel Crowe e l’appello ai romani: ‘Aiutatemi a trovare il caricaturista che ha fatto il ritratto ai miei figli’

Russel Crowe in queste ore ha lanciato un appello speciale su Twitter ai suoi fan. Il noto attore neozelandese, infatti, tante volte ospite della città di Roma, sarebbe alla ricerca di determinate persone all’interno della nostra terra. L’uomo che interpretò Massimo Decimo Meridio ne Il Gladiatore, oggi è alla ricerca di una caricaturista, che proprio nella Città Eterna ha fatto il ritratto dei suoi figli.

La ricerca di Russel Crowe sull’artista di Roma

Per provare a ricontattarlo, il noto attore ha utilizzato il proprio profilo Twitter. Con un breve post, Crowe avrebbe scritto: “Hey Roma ! I’m looking for this caricaturist who drew my kids years ago. He used to be in the piazza Navona, but I couldn’t find him there last summer. Any ideas?”. Tradotto in italiano, tutto ciò direbbe: “Ciao Roma, sto cercando questo artista che ha disegnato il ritratto dei miei figli diversi anni fa. Li riprese a piazza Navona, ma l’estate scorsa non ho avuto il piacere di ritrovarlo lì. Mi potete aiutare?”.

Il fan che prova ad aiutare Russel Crowe

Tra le persone che hanno provato ad aiutare l’attore neozelandese, c’è la sua fan Mary Key. La donna, infatti, seguace dell’interprete de Il Gladiatore, gli ha postato la foto dove veniva immortalato il caricaturista mentre disegnava il volto dei figli di Russel Crowe. Insieme alla foto, la donna scrive: “Buona giornata @russellcrowe. I hope you are enjoying the loveliness of Roma and find refreshment when the sun gets too strong. A new drink, cafe, or shaded seat with a view. Anyway, I found this if it helps find your caricaturist, though maybe you already did. ♥️”.

In italiano, la donna scrive: “Buongiorno Russel, spero ti stia godendo la città di Roma e soprattutto ti stai trovando bene in questa calda località. Spero che stai sopportando il caldo in un posto fresco, magari sorseggiando un caffè o drink freddo. Per aiutarti a trovare il caricaturista, ti mando questa foto che ho trovato. Penso che già eri a conoscenza dello scatto, ma ci provo lo stesso”.