Russell Crowe, chi è l’ex moglie Danielle Spencer: età, carriera, figli, foto e Instagram

Oggi, 15 giugno 2023, alle ore 14.oo su Rai1, la seguitissima trasmissione di Serena Bortone – Oggi è un altro giorno – regalerà agli spettatori un momento unico, se non storico : tra gli ospiti, in esclusiva, per la prima volta, in collegamento da Sydney, interverrà Russell Crowe. Il “Gladiatore” di Hollywood, però, in quest’occasione svelerà l’altro suo talento artistico: quello del musicista nonché cantautore in tour per l’Europa con tappe anche nella nostra penisola. Nell’attesa di poterlo vedere oggi sul piccolo schermo, vediamo qualche curiosità sulla sua vita privata, in particolare quella che appassiona sempre tutti: l’amore.

L’ex moglie di Russel Crowe: tutto su Danielle Spencer

Danielle Spencer è una donna dalle mille sfaccettature: attrice, cantante e autrice di canzoni, è conosciuta anche per essere stata la moglie del famoso attore Russell Crowe, protagonista del film Il Gladiatore. Lei è nata il 16 maggio del 1969 in Australia, figlia del cantautore e intrattenitore televisivo Don Spencer. Fin da piccola ha mostrato interesse per il mondo dello spettacolo, accompagnando suo padre nelle sue esibizioni. Ha iniziato la sua carriera come attrice, partecipando a diversi film e serie tv, tra cui The Flying Doctors e Home and Away. Successivamente ha scoperto la sua passione per la musica, pubblicando due album: White Monkey nel 2001 e Calling All Magicians nel 2010. Nel 2011 ha tenuto due concerti dal vivo e nel 2012 ha partecipato alla dodicesima edizione di Dancing with the Stars, arrivando seconda.

Il matrimonio con Russell Crowe

Danielle Spencer ha incontrato Russell Crowe sul set del film The Crossing nel 1990. I due si sono innamorati e hanno iniziato una relazione che è durata fino al 2003, quando hanno deciso di coronarla con il matrimonio il giorno del compleanno di lui, il 7 aprile. La coppia ha avuto due figli: Charles Spencer Crowe, nato il 21 dicembre 2003, e Tennyson Spencer Crowe, nato il 7 luglio 2006. Il loro matrimonio è stato uno dei più solidi e duraturi di Hollywood, fino al 2012, quando hanno annunciato la loro separazione. Il divorzio è stato finalizzato nel 2018.

Foto e Instagram

Danielle Spencer è attiva sui social network, dove condivide momenti della sua vita privata e professionale. Su Instagram ha oltre 18 mila follower e posta spesso foto dei suoi figli, dei suoi animali domestici, dei suoi concerti e dei suoi viaggi. Tra le sue foto più recenti spicca quella del figlio maggiore Charles, che ha appena compiuto 18 anni e somiglia incredibilmente al padre. Danielle ha espresso tutto il suo orgoglio e il suo amore per il ragazzo, che si è appena diplomato al liceo