Russell Crowe ospite a Sanremo: quanto guadagnerà? Cachet

A sorpresa Russell Crowe parteciperà al Festival di Sanremo 2024: ecco quanto la Rai gli dovrà di cachet per partecipare.

È ufficiale, Russell Crowe torna a distanza di vent’anni al Festival di Sanremo. L’attore neozelandese, molto legato all’Italia, ha deciso di tornare sul palco dell’Ariston, dove per l’edizione 2024 del Festival canoro sarà ospite speciale di Amadeus. L’attore comparirà nella serata di giovedì 8 febbraio 2024, dove parlerà molto probabilmente di un nuovo progetto cinematografico che lo vede protagonista.

Russell Crowe a Sanremo: il ritorno

Crowe era già stato a Sanremo nel 2001, ovvero ventidue anni fa, ma quella volta nelle vesti di cantante. All’epoca, infatti, venne chiamato a esibirsi nelle proprie canore con la propria band musicale. Quel periodo fu il più brillante per l’attore neozelandese, che quello stesso anno portò a casa il Premio Oscar per l’interpretazione superlativa di Massimo Decimo Meridio ne “Il Gladiatore”.

Russell Crowe a Sanremo: l’annuncio di Fiorello

A dare l’ufficialità di Russell Crowe al Teatro Ariston è nuovamente Fiorello, che in “Viva Rai2” sta lanciando numerosi servizi che anticipano la programmazione del Festival di Sanremo per la prossima edizione. Una scelta molto accurata quella dell’attore premio Oscar, che a distanza di anni è rimasto nei cuori degli spettatori italiani e soprattutto i suoi fan a Roma.

Russell Crowe a Sanremo: quanto costerà il cachet?

Secondo i rumors in casa Rai, è stato lo stesso Russell Crowe a voler essere presente alla prossima edizione del Festival di Sanremo. Una volontà così forte, che l’attore presenzierà all’Ariston a titolo completamente gratuito. Infatti, a carico dell’artista saranno anche le spese di viaggio, con l’attore che probabilmente partirà dagli Stati Uniti per essere in Liguria nella giornata dell’8 febbraio.

Russell Crowe e il legame con Sanremo

L’attore neozelandese si presenta come il vip dell’anno da intervistare sul palco dell’Ariston. Oltre alle domande su un nuovo film che lo vedrà protagonista nel 2024, la notizia più curiosa è legata alle origini italiane di Crowe, come lo stesso attore ha reso pubblico proprio poche settimane fa sui giornali di gossip internazionali. Amadeus, quasi sicuramente, gli farà delle domande in merito, per capire questa simpatica situazione.

Russell Crowe a Sanremo: le spese per la Rai

Se Russell Crowe verrà a titolo gratuito per partecipare a Sanremo, Fiorello gioca su questa ennesima notizia legata alla programmazione della Rai e le sue finanze. Come dice simpaticamente il conduttore siciliano su Viva Rai2: “Vi pare che Roberto Sergio spende per Crowe a Sanremo?”. Una frecciatina rivolta ai conduttori dagli stipendi stellari su Rai 1 e i risultati altalenanti delle new entry a viale Mazzini dal mese di settembre 2023.

Russell Crowe a Sanremo: una sorpresa per i fan

La notizia di Russell Crowe a Sanremo è stata una vera sorpresa per gli amanti del Festival e i fan dell’attore neozelandese. Nonostante i giornali ipotizzassero la presenza del premio Oscar, solo le ultime ore hanno ufficializzato la presenza di Crowe a uno dei programmi italiani più famosi tra il pubblico.