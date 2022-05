Sabrina Efionayi: chi è, età, la storia, libro e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento con la trasmissione di Serena Bortone Oggi è un altro giorno! Come di consueto, ad allietare i telespettatori questo pomeriggio su Rai 1 ci saranno numerosissimi ospiti. Una vera festa quella che si potrà respirare all’interno delle studio e che vedrà la presenza, tra gli altri, anche della giovane scrittrice Sabrina Efionayi, conosciamola meglio!

Sabrina Efionayi: biografia e carriera

Sabrina è nata a Castel Volturno nel 1999 ed ha 21 anni. Sua madre è nigeriana ma la giovane è cresciuta all’interno di una famiglia partenopea alla quale è stata affidata poco dopo la nascita.

Sarina ha studiato Culture digitali e della Comunicazione all’università Federico II di Napoli e fin da piccola ha manifestato l’interesse per il mondo editoriale. Vicina ai temi della discriminazione, del razzismo e delle disuguaglianze sociali, Sabrina a soli 16 anni ha pubblicato ben tre romanzi editi da Rizzoli.

La storia

Sabrina ha passato larga parte della propria vita spostandosi tra Castel Volturno e Napoli, città dove risiedono i suoi nonni materni. Una storia non semplice quella di Sabrina che tuttavia ha trovato l’affetto in una famiglia che l’ha amata da sempre. Nonostante ciò, come lei stessa ha detto, crescendo ha iniziato a capire cosa volesse dire avere la pelle di un altro colore.

Domande indiscrete sono arrivate anche tra i banchi di scuola, nel momento i cui erano le stesse maestre che chiedevano alla giovane come come preferisse essere chiamata: “nera”, “di colore” o addirittura “negra”. Mille domande in questi momenti affioravano come una doccia fredda nella testa della giovane Sabrina che ha poi trovato un’univoca risposta a tutto questo: la scrittura.

Libri

Come accennato, Sabrina all’età di 16 anni ha pubblicato i suoi primi 3 romanzi con la casa editrice Rizzoli:

Over, 2016;

Over 2, 2016;

#TBT Indietro non si torna (2017).

Dopo questa preziosissima esperienza la giovane Sabrina ha deciso di lasciare i romanzi young adult per cimentarsi in un tipo di scrittura più realistica ed autobiografica in grado di dar voce a tutti quei ragazzi italiani nati da genitori stranieri proprio come lei.

Instagram

Sabrina è abbastanza attiva sui social. Ha infatti un profilo Instagram che vanta la bellezza di 2.079 follower!