Sabrina Ferilli, conduttrice della quinta serata di Sanremo 2022

Sabrina Ferilli, nota attrice italiana, condurrà la quinta serata del Festival di Sanremo sul palco dell’Ariston. Prima di lei l’hanno preceduta Maria Chiara Giannetta, Drusilla Foer, Lorena Cesarini e Ornella Muti.

Sabrina Ferilli, chi è: vita e carriera

L’attrice romana, 57enne, è stata interprete di numerosi film e commedie, sia in televisione che al cinema. Sfegatata romanista, rappresenta la bellezza mediterranea ed è amata per la sua bravura e la sua simpatia.

Ha esordito con il primo film Il frullo del passero, nel 1988, per la regia di Gianfranco Mingozzi. A seguire, Il giudice ragazzino (1994) e La bella vita (1994). Ne sono seguiti molti altri di altrettanti successi. Il film che darà il via alla strada di una giovane Sabrina Ferilli, e già icona di sensualità, è La bella vita, di Paolo Virzì, interpretazione che le fa vincere anche il Nastro d’Argento come miglior attrice protagonista.

Sabrina Ferilli, non solo cinema

Anche in televisione Sabrina Ferilli si è distinta per la bravura e il talento, dimostrando una simpatia tale da conquistare il suo pubblico. A tal proposito, ricordiamo alcuni dei programmi tv che l’hanno resa celebre: Festival di Sanremo (Rai 1, 1996), Mai dire gol (Italia 1, 1996-1997) e La partita del cuore (Rai 1, 1997).

Non mancano certo le serie tv di grande successo firmate a suo nome, come Dalida (2005), Né con te né senza di te (2012) e ultima miniserie in tv dal titolo Svegliati amore mio per la regia di Simone Izzo e di Ricky Tognazzi, girata nel 2021.

Sarina Ferilli, la vita privata

L’artista è stata sposata con Andrea Perone dal 2003 al 2005. Sabrina Ferilli non ha avuto figli, per questo ha provato ad adottare un bambino, ma senza successo. Si è risposata nel 2011 con l’imprenditore e manager del gruppo di trasporti ferroviari Italo, Flavio Cattaneo.

Sabrina Ferilli aveva già calcato il palco di Sanremo due volte: la prima nel 1996, sempre nel ruolo di co-conduttrice, insieme a Valeria Mazza e Pippo Baudo; la seconda nel 2012 come ospite, nella seconda edizione condotta da Gianni Morandi.