Sabrina Ferilli contro la cover sul body positive di Vanessa Incontrada: ‘Basta, si sarà rotta pure lei’

Sabrina Ferilli non ci sta. Dopo l’ennesima copertina dedicata a Vanessa Incontrada per il suo corpo, e non per il suo lavoro, ha deciso di dire la sua. “Storie che non hanno più senso, magari fare una copertina in meno e raccontare di più il lavoro che si fa”.

Le spiegazioni di Sabrina Ferilli

Sabrina Ferilli ha voluto dire la sua in merito all’ennesima copertina di ‘Vanity Fair’ rivolta all’attrice Vanessa Incontrada. E no, non perché stia facendo un altro lavoro importante ma per sottolineare la sua ‘forma fisica’. E per questo la Ferilli ha voluto condividere il suo pensiero contestando il fatto di continuare a mettere in risalto altro invece che il suo talento.

“Non sto criticando l’attrice, anzi. Critico questo modo di raccontare tutto ed il contrario di tutto che porta a un corto circuito insopportabile! Probabilmente s’è rotta le balle anche lei di essere messa in mezzo a sta storia che non ha più senso. Dura da secoli! È che uno a un certo punto, da donna matura, deve pure capire che ste storie non hanno più senso e magari fare una copertina in meno e raccontare che lavoro sta facendo. Visto che meritatamente lavora tanto. Dai su! Ma basta!”