Sabrina Ghio: chi è, età, Amici, Instagram, malattia, tumore, chi è il fidanzato, matrimonio, Uomini e Donne, figli, incinta

Torna l’appuntamento del sabato con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Oggi da Silvia Toffanin arriveranno molti personaggi di Uomini e Donne e tra di loro ci sarà anche Sabrina Ghio, l’ex tronista con il suo racconto di dolore e rinascita. Ma conosciamola meglio!

Sabrina Ghio: chi è, età, lavoro

Sabrina Ghio, ex allieva di Amici, ha partecipato al talent show di Maria De Filippi nel 2004, dove si era presentata come ballerina. Poi, dopo quell’esperienza, ha deciso di dedicarsi alla professione di social media marketing e influencer, seguitissima sui social. Di lei sappiamo che è nata a Roma il 3 agosto del 1985, sotto il segno del Leone, poi dopo il matrimonio finito e giunto al capolinea ha deciso di mettersi in gioco ancora una volta. A Uomini e Donne è stata chiamata come tronista, ma purtroppo anche lì ha dovuto fare i conti con l’ennesima delusione.

Sabrina Ghio: la malattia, dove ha il tumore

Durante un’intervista rilasciata al Magazine di Uomini e Donne, Sabrina Ghio ha raccontato di avere un processo tumorale in atto e di essersi sottoposta a una biopsia. Tutto sarebbe partito nel 2020: avrebbe scoperto una massa tumorale in formazione, è stata operata, ma non ha mai rivelato né la tipologia del brutto male né la parte del corpo interessata.

Sabrina Ghio: chi è il fidanzato (futuro marito) Carlo, figlia e gravidanza

Sabrina Ghio, prima di partecipare a Uomini e Donne, ha sposato nel 2008 l’immobiliarista Federico Manzolli e dal loro amore, finito nel 2014, è nata Penelope. Poi Sabrina ha ritrovato l’amore in Carlo Negri, suo attuale fidanzato e futuro marito. I due aspettano un figlio!

Instagram

Molto seguita su Instagram, con l’account @sabrinaghio vanta 810 mila followers.