Sadhguru, chi è il mistico e yogi indiano: età, moglie, fondazione, libri, YouTube

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Sadhguru, il mistico e yogi indiano molto seguito e apprezzato anche in Italia.

Soil extinction is not just another ecological challenge. It is an existential threat. If we do the right things now, we can significantly turn this situation around and regenerate the soil in the next 15-25 years.–Sg #SaveSoil #ConsciousPlanet @UNCCD@FAO @WFP @UNEP @cpsavesoil pic.twitter.com/o0pgUMpiR5 — Sadhguru (@SadhguruJV) February 10, 2022

Chi è il mistico Sadhguru

Sadhguru è nato a Mysore il 3 settembre del 1957 ed è un noto mistico e yogi indiano, che è stato premiato Padma Vibhusan, ed è anche autore di best seller per il New York Times. Ha fondato la sua Isha Foundation, un’organizzazione no-profit che offre programmi yoga per il mondo e che è coinvolta anche in varie attività di sviluppo sociale e comunitario. Ma non solo. Nel 2017 ha anche ricevuto dal governo indiano il premio Padma Vibhusan, per il suo contributo riguardo alla spiritualità.

La biografia

Sadhguru a soli 12 anni è entrato in contatto con un uomo che gli ha insegnato le semplici tecniche di yoga asana, una pratica che ha mantenuto regolarmente. Dopo essere stato istruito alla Demonstration School Mysore nel 1973, si è laureato in letteratura inglese, senza mai dimenticare la sua passione per i viaggi e per le motociclette. Ma non solo. Dopo la laurea ha aperto diverse imprese di successo, comprese una fattoria di pollame e un’azienda edile.

L’esperienza spirituale

A soli 25 anni Sadhguru ha avuto un’esperienza spirituale, mistica, proprio mentre era in viaggio. Dopo un anno di meditazione, ha preso la decisione di insegnare yoga e condividere le sue esperienze interiori. Nel 1983, infatti, ha tenuto la sua prima lezione di yoga, poi ha continuato a muoversi in sella alla sua moto. Ma è nel 1994 che ha condotto il primo programma nei locali del nuovo centro yoga Isha, durante il quale ha descritto il Dhyanalinga, un tempo per la meditazione.

Chi è la moglie, morte

Ma veniamo alla vita privata. La moglie di Sadhguru è morta il 23 gennaio del 1997. Nel suo libro ‘Mystic Musing’, il maestro ha sostenuto che Viji abbia preso Mahasamadhi (lasciare volontariamente il proprio corpo per fondersi con il divino) e che quel giorno è stato di buon auspicio.