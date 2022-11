Sagitta Alter, chi è la compagna di Gigi Proietti: età, carriera, figli, Instagram

Sagitta Alter è la compagna di vita di Gigi Proietti. I due non si sono mai sposati provocando anche scandalo all’epoca. Ma l’unione tra i due è stata salda, Sagitta ha accompagnato Gigi fino alla fine dei suoi giorni, dopo essersi regalati una bella famiglia e un’invidiabile vita insieme. Ma la compagna di Gigi Proietti non è una donna del mondo dello spettacolo e oltretutto è molto riservata, mai propensa a stare sotto i riflettori.

Chi è Sagitta Alter

Sagitta Alter è nata in Svezia nel 1940, oggi è quindi 82enne. Giovanissima decise di andare a Roma per diventare una guida turistica e nel 1962 ha incontrato l’amore della sua vita, Gigi. Tutto inizia sottotono tra i due che, anche in seguito, diranno: “Era in flirt estivo”. Ma di tante estati a venire visto che poco dopo essersi conosciuti i due andarono a vivere insieme. Sagitta lavorava come guida turistica e Proietti, ancora alle prime armi si barcamenava nel mondo del teatro e del cinema.

Vita privata

Dall’unione tra Gigi e Sagitta sono nate due figlie: Carlotta e Susanna. La prima è una costumista, l’altra un’attrice e una cantautrice. Sagitta e Gigi sono stati insieme 58 anni, fino alla scomparsa di Gigi Proietti nel 2020. Un amore saldo nonostante, a detta delle figlie, i due bisticciavano anche, perché la mamma era molto rigida mentre il papà pigro. Ma il loro è stato un amore duraturo capace di creare una famiglia armonica a prescindere dalla decisione di sposarsi. Una scelta che sia Sagitta sia Gigi non ritenevano fondamentale per creare una famiglia.

Instagram

Sagitta Alter ha sempre vissuto in maniera molto riservata. Non ama apparire e pertanto seppure ha un profilo Instagram che 675 follower ma nessun post.