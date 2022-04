Salmo, fuori la sua nuova serie Blocco 181 di Sky Original: ecco quando esce e dove guardarla

Diretta da Giuseppe Capotondi (regista della serie Suburra) con Ciro Visco (regista di Gomorra, Non mi lasciare, Doc-Nelle tue mani) e Matteo Bonifazio, la serie Blocco 181 è pronta per incantare tutti gli spettatori raccontando di una Milano criminale inaspettata. Oltre che essere una novità in sé, tutti si aspettano di vedere il debutto del rapper Salmo nelle vesti di attore. Ecco quando uscirà e dove vederla.

La serie Blocco 181

La serie uscirà il 20 Maggio su nowtvit. In un post su Instagram Salmo ha pubblicato una carrellata di foto del set per annunciare la data d’uscita.

Autori del soggetto sono Paolo Vari, Dario Bonamin, Francesca De Lisi, Mirko Cetrangolo e Marco Borromei. La sceneggiatura è di Andrea Nobile con Giuseppe Capotondi, Francesca De Lisi, Matteo Bonifazio, Paolo Vari e Stefano Voltaggio e Dario Bonamin. Nel cast saranno presenti anche tre giovani talenti: Laura Osma, Andrea Dodero e Alessandro Piavani.