Salvatore Esposito: chi è, età, carriera, Gomorra, altezza, film, chi è la fidanzata, vita privata, Instagram, patrimonio

Prima e imperdibile puntata del 2022 di Verissimo, il salotto televisivo di Canale 5 più amato e seguito di sempre. Tra gli ospiti di oggi, pronto a raccontarsi a cuore aperto tra vita privata e carriera, anche Salvatore Esposito. Ma conosciamolo meglio!

Salvatore Esposito: chi è, età, carriera, serie tv Gomorra

Salvatore Esposito è nato a Napoli il 2 febbraio del 1986 ed è un noto attore, diventato famoso principalmente per il ruolo di Genny Savastano nella serie televisiva di successo Gomorra. Salvatore Esposito è nato e cresciuto a Mugnano di Napoli e si è appassionato fin da piccolo al cinema e alla recitazione. Da Napoli si è trasferito a Roma e qui nel 2013 gli è stato offerto il primo ruolo nella serie Il clan dei camorristi, mentre l’anno successivo è stato scelto come interprete di Gennaro Savastano in Gomorra. Da lì ha collezionato un successo dopo l’altro e ultimamente è stato in libreria con il suo primo romanzo thriller dal titolo “Lo Sciamano”.

Salvatore Esposito: chi è la fidanzata, vita privata

Salvatore Esposito è fidanzato da tempo con Paola Rossi, una ragazza laureata in legge e che attualmente lavora come screenwriter e director agent in un’importante agenzia di rappresentanza per attrici e attori.

Salvatore Esposito: Instagram

Molto seguito sui social, con l’account @salvatoreesposito vanta oltre 1 milione di followers.