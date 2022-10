Salvatore Esposito, chi è la fidanzata Paola Rossi: età, lavoro, foto e Instagram

Paola Rossi è la fidanzata di Salvatore Esposito, l’attore protagonista della serie Gomorra nel ruolo di “Genny Savastano”. Lui è molto conosciuto nel mondo del cinema italiano, è infatti un attore molto noto. Ma ecco cosa sappiamo della sua fidanzata, Paola Rossi, la donna che gli ha rubato il cuore.

Paola Rossi: chi è la fidanzata di Salvatore Esposito?

Paola Rossi ha conseguito la laurea in legge e attualmente lavora presso la TT Agency come Screenwriters & Directors Agent. Paola lavora nella stessa di cui fa parte l’attore napoletano. Paola vorrebbe anche conseguire ulteriori specializzazioni e master, per ampliare ancora di più le proprie competenze.

Il primo appuntamento in Spagna, poi l’amore

L’amore tra Paola Rossi e Salvatore Esposito è sbocciato circa otto anni fa, attraverso i social. La scintilla sarebbe scoccata quando lei ha commentato una delle interviste su Sky di Salvatore e lui l’ha notata subito. Così i due si sono dati appuntamento in Spagna, a Madrid, dove Paola stava facendo l’Erasmus mentre Salvatore era impegnato per lavoro. Un appuntamento in aeroporto, come nei film! Ed è stato amore a prima vista.

“Fu amore a prima vista. L’ho vista sbucare da dietro una colonna agli arrivi dell’aeroporto, la prima volta. Mi ha buttato le braccia al collo e ancora stanno lì” disse Salvatore in un’intervista. Inoltre, all’inizio Paola temeva che Salvatore fosse sposato, dato che pubblicava spesso foto insieme a dei bambini. Ma in realtà erano i figli di sua sua sorella e il suo fratellino con cui ha 24 anni di differenza.

Paola Rossi e Salvatore Esposito si sposano?

I due hanno intenzione di mettere su famiglia e di sposarsi, ma non subito, la coppia vorrebbe concentrarsi sulla professione: “Sogno di creare una famiglia che sia mia con la mia fidanzata. Paola è bella, intelligente, simpatica, e sa come farmi sorridere”, ha rivelato l’attore a Vanity Fair.

Instagram

Su Instagram Paola si chiama @paolettaro e ha oltre 33mila follower. Condivide foto con il compagno Salvatore Esposito e momenti di vita quotidiana.