Salvo Sottile, chi è la moglie Sarah Varetto: età, carriera, oggi, figli, vita privata, foto e Instagram

Torna, come ogni giorno, l’appuntamento con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche il giornalista e conduttore Salvo Sottile, che si racconterà a cuore aperto: dai successi alla sfera intima e sentimentale.

Il matrimonio tra Salvo Sottile e Sarah Varetto

Salvo Sottile, noto giornalista e conduttore, dal 2004 al 2019 è stato sposato con Sarah Varetto, anche lei giornalista, ma di SkyTG24. I due si sono conosciuti quando Salvo, per un breve periodo, lavorava per Sky ed è subito scoppiata la passione. Dal loro amore sono nati due figli, Giuseppe, nel 2004, e Maya, nel 2010. Ma, purtroppo, ogni idillio è finito: il loro rapporto è giunto al capolinea, Salvo e Sarah hanno deciso di separarsi tre anni fa.

Cosa sappiamo su di lei

Sarah Varetto è nata a Torino nel 1972: per anni, ben 8, è stata direttore di Sky Tg24, ora è executive Vice President Communication, Inclusion and Bigger Picture di Sky Italia. Ed è anche autrice e conduttrice di programmi di economia e attualità per Rai, Sky e LA7.

Salvo Sottile ha una nuova fidanzata?

Dopo la separazione Salvo Sottile e Sarah Varetto hanno mantenuto un bel rapporto per il bene dei figli. Ma ora il conduttore sembrerebbe essere ancora single: sui social, almeno, non fa trapelare nulla. Si racconterà oggi ai microfoni di Serena Bortone?