Salvo Veneziano del GF e la moglie Giusy si sono lasciati: ‘Matrimonio finito dopo 27 anni’

Lo ha annunciato con un post su Instagram. Salvo Veneziano e sua moglie, Giusy Merendino, si sono lasciati. Un poche righe l’ex concorrente del Grande Fratello ha spiegato ai fan della fine del suo matrimonio e del sogno d’amore iniziato da giovanissimo. “Dopo 27 anni purtroppo il mio matrimonio è finito. In comune accordo io e Giusy abbiamo deciso di chiudere definitivamente il nostro matrimonio. Le cose belle non durano per sempre. Solo nelle favole. Un bacione. Salvo”. Queste le parole affidate al social di Meta.

Sotto, 375 commenti, perlopiù sullo stesso tono. “Non è vero dai!!! Non può essere…”. “Io non ci credo: Salvo, stai scherzando”. “Peccato! Sarà uno scherzo? Poco credibile…l’importante che non sia una rottura drastica…ma che possa rimanere tanto bene tra due persone che si sono tanto amate”. “Credo tu stia scherzando……in un periodo di tradimenti, separazioni ecc….stai sicuramente perculando qualcuno”. In tanti sperano che questa coppia, così bene assortita, abbia fatto uno scherzo anticipato per la notte di Halloween. Ma non è così.

Salvo Veneziano, la fine del matrimonio durato 27 anni

Salvo Venziano, concorrente della prima e storica edizione del Grande Fratello, quella in cui c’era anche Pietro Taricone, ha annunciato la fine del suo matrimonio, durato ben 27 anni. Si era sposato con Giusy Merendino, siciliana come lui, a soli 20 anni. I due erano praticamente cresciuti insieme. E lei aveva sempre appoggiato le scelte del pizzaiolo siciliano, sia quando era entrato nella Casa, sia nei momenti difficili, come quando il suo locale è andato a fuoco per un incendio. Insieme hanno avuto due figli.

Chi è Salvo Veneziano

L’ex concorrente del Grande Fratello Salvo Veneziano è nato a Siracusa il 4 aprile del 1975, sotto il segno del Toro. Ha due fratelli e il suo mestiere è il pizzaiolo, come suo padre. La madre, Lucia, è invece una casalinga. Deve la sua fama alla partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello, all’inizio degli anni 2000. E’ tornato nella Casa di Cinecittà nel 2020, stavolta come concorrente del GF Vip. Durante i vent’anni trascorsi tra un Grande Fratello e l’altro, Salvo ha aperto diverse attività e ha partecipato a numerosi programmi televisivi nei panni di opinionista.