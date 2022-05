Sammy Basso: chi è, età, malattia, laurea, famiglia, Instagram, fidanzata

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Sammy Basso, che si racconterà a cuore aperto tra vita privata e carriera.

La malattia rara di Sammy Basso

Sammy Basso è nato a Schio il 1 dicembre del 1995 ed è un giovane ragazzo affetto da progeria, una malattia genetica molto rara nota come “sindrome da invecchiamento precoce”. Sammy non si è mai dato per vinto e ha fondato l’Associazione Italiana Progeria Sammy Basso, poi ha documentato un suo viaggio negli USA.

Come se ne sono accorti i genitori

Alla prima visita pediatrica di Sammy, il dottore ha notato che il bimbo presentava un reticolo venose evidente sull’addome, quindi ha consiglio la famiglia di sottoporlo a un’ecografia superiore, ma tutto è risultato nella norma. Quando Sammy aveva due mesi, però, i medici hanno notato un ispessimento dei tessuti perineali e degli arti inferiori, che hanno interpretato all’epoca come edema.

A 3 mesi, invece, è stato sottoposto a una serie di indagini, dalle quali è scaturita la diagnosi di ‘scleredema dell’infanzia’. Il bimbo, poi, è stato sottoposto a una biopsia, ad ulteriori controlli e nel 1998 è arrivata la terribile diagnosi: Sammy era affetto da progeria, una malattia rara che causa l’invecchiamento precoce anche se non altera la mente.

La lauree, i viaggi e il libro

Subito dopo la maturità Sammy ha fatto un viaggio negli Stati Uniti con i suoi genitori, Laura e Amerigo, e l’amico Riccardo: insieme hanno percorso la Route 66 da Chicago a Los Angeles e il ragazzo ha deciso di documentare questo con un libro, Il viaggio di Sammy, poi ha registrato alcuni episodi che sono stati trasmessi dal canale Nat Geo People.

Nel 2015, invece, è stato invitato come ospite alla 65esima edizione di Sanremo, mentre nel 2018 ha conseguito la laurea in scienze naturali con 110 e lodo. Nel 2019 Sammy ha ricevuto le insegne del Cavalierato dell’Ordine al Merito della Repubblica e nel 2021 ha conseguito la seconda laurea, questa volta in Biologia Molecolare.

Instagram

Sammy ha un profilo Instagram. Con il suo account @sammybasso vanta 48 mila followers.