Samuele, chi è il tentatore di Temptation Island 2021: età, lavoro, Instagram, Natascia

Tutto pronto per il viaggio nei sentimenti più atteso e seguito dell’estate: Temptation Island sta per tornare su Canale 5, con sei coppie pronte a mettere duramente alla prova il loro amore. Tra gelosie, mancanze e tentatori e tentatrici pronti a far vacillare le relazioni, anche quelle che sembrano più stabili e forti. Ma conosciamo meglio Samuele, una dei ragazzi single che vivrà con le fidanzate per diverse settimane nel villaggio in Sardegna!

Samuele, chi è il tentatore di Temptation Island 2021: età, lavoro, Natascia

Samuele ha 28 anni ed è nato a Roma. Nella vita lavora come agente di commercio, specializzato nella formazione dei venditori. Ama viaggiare, ha girato l’Europa e l’America. Ora partecipa come tentatore a Temptation Island e sembra essere molto vicino alla fidanzata Natascia, la ragazza che sta partecipando al programma con Alessio. Cosa succederà nell’ultima puntata?