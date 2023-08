Sandra Bullock, è morto il suo compagno Bryan Randall: era malato di SLA

E’ morto il marito di Sandra Bullock, la popolare attrice statunitense. Il compagno, Bryan Randall, si è spento all’età di 57 anni. Ad annunciarlo in una nota al tabloid People è stata la famiglia che al contempo ha rivelato come da tre anni l’uomo stesse combattendo contro la SLA.

Tre giorni fa però è arrivato il triste epilogo con il 57enne che, alla fine, si è arreso alla terribile malattia. I familiari, dopo aver ringraziato tutto il personale medico che in questi anni si è preso cura dell’uomo ha chiesto ora, comprensibilmente, “rispetto e privacy“. La coppia stava insieme da 8 anni.

Chi era Bryan Randall il marito di Sandra Bullock

Bryan Randall era un modello e fotografo. Con Sandra Bullock aveva iniziato una relazione come detto circa 8 anni fa, dal 2015. Sul profilo social dell’attrice è stato postato un messaggio per annunciare la morte del 57enne. “Il compagno di Sandra, Bryan Randall, è morto dopo una battaglia di tre anni con la sclerosi laterale amiotrofica (SLA). Aveva 57 anni”, si legge. La famiglia di Bryan, al Times, ha spiegato che l’uomo aveva preferito tenere privata la sua battaglia contro la malattia. “È con grande tristezza – spiegano i familiari – che comunichiamo che il 5 agosto, Bryan Randall, è morto pacificamente dopo una battaglia di tre anni con la SLA. Grazie a coloro che si sono presi cura di lui e hanno fatto del loro meglio per onorare la sua richiesta”.

La carriera di Sandra Bullock

Secondo la rivista Forbes Sandra Bullock è stata l’attrice più pagata del mondo nel 2010 tanto da finire nel Guinness. Vincitrice dell’Oscar come Miglior Attrice per il film The Blind Side, la Bullock ha ricevuto anche il Golden Globe per la migliore attrice in un film drammatico, un Critics’ Choice Awards e uno Screen Actors Guild Award. Nel corso della sua carriera ha inoltre ricevuto una seconda nomination al Premio Oscar per la migliore attrice per il film sci-fi Gravity, e vinto quattro MTV Movie Awards, dieci People’s Choice Awards e nove Teen Choice Award. Nel 2013, durante i People’s Choice Awards, ha inoltre vinto un premio speciale mai assegnato prima, il Favorite Humanitarian Award, un premio umanitario in riconoscimento di tutta la beneficenza che ha fatto negli anni e soprattutto per l’aiuto che ha dato alle vittime dell’uragano Katrina.

La vita privata dell’attrice

Per quanto riguarda la vita privata, prima di Bryan Randall l’attrice, in passato, aveva avuto diverse relazioni, tra cui quella con l’attore Tate Donovan, con il giocatore di football Troy Aikman e con il musicista Bob Schneider. Lungo anche il rapporto con l’attore Matthew McConaughey, conosciuto sul set de Il momento di uccidere, e con Ryan Gosling, conosciuto invece sul set di Formula per un delitto. Nel 2005 l’attrice ha poi sposato il costruttore Jesse G. James, prima della separazione arrivata nel 2010 a causa del tradimento di lui.