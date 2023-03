Sandra Milo, chi sono i figli: età, lavoro, vita privata

La famosa attrice Sandra Milo sarà ospite a Verissimo e rilascerà una toccante intervista a Silvia Toffanin. Racconterà a cuore aperto tutte le difficoltà e le gioie della sua vita e parlerà soprattutto della sua famiglia. Ha avuto tre figli, siete curiosi di saperne di più? Ecco chi sono e cosa fanno nella vita.

Chi sono i figli di Sandra Milo

Sandra Milo è nota per la sua bravura come attrice e per essere stata la Musa del grande regista Federico Fellini. La sua storia personale è abbastanza travagliata e ricca di dolori. La sua prima storia d’amore è stata con il produttore Moris Ergas, i due hanno dato alla luce Debora, ma si sono lasciati ben presto e in malo modo. Dopo questo dolore, Sandra Milo ha trovato l’amore in Ottavio De Lollis, con cui è convolata a nozze e ha dato alla luce Ciro e Azzurra. Chi sono i suoi figli? Cosa fanno nella vita? Continuate a leggere, ve lo raccontiamo!

Chi è la primogenita Debora Ergas: età, lavoro e vita privata

Debora Ergas è la primogenita di Sandra Milo e suo padre è Moris Ergas, il noto produttore cinematografico e televisivo. Debora nasce a Milano nel 1963 e oggi ha quasi 60 anni. Non si hanno molte informazioni su di lei, ma sappiamo che fin da piccola ha avuto la passione per il giornalismo e nel 2001 è diventata una Giornalista Professionista per Rai 1. Vive a Roma ed è una delle principali inviate de “La vita in diretta”. Su twitter si descrive così: “Sono una cittadina italiana ed ellenica. Sono trasparente e molto testarda”.

Chi è Ciro De Lollis: età, lavoro e vita privata

Ciro De Lollis è nato nel 1968 e oggi ha 54 anni. Di lui si sa davvero pochissimo, soprattutto perché ha sempre chiesto di rimanere lontano dai riflettori. Non sappiamo che lavoro faccia, ma è il marito di Vanessa Ceccarini e la coppia ha avuto un figlio a cui hanno dato anche il cognome della nonna: Flavio Milo De Lollis. Sandra Milo lo ricorda ad ogni intervista, perché anche a distanza di anni, l’emozione di questo gesto la coglie allo stomaco ogni volta.

Chi è Azzurra De Lollis: età, lavoro e vita privata

Azzurra De Lollis è l’ultima figlia di Sandra Milo e Ottavio De Lollis. Anche di lei non si hanno molte notizie, ma Sandra Milo ricorda sempre l’evento eclatante che accadde alla sua nascita. “Mia figlia morì alla nascita, ma tornò a vivere dopo mezz’ora“, sono le sue parole nel ricordare l’evento. Pare, infatti, che Azzurra sia nata cianotica e il suo cuore non batteva, allora Suor Costantina l’ha avvolta in un panno e corse a pregare Madre Maria Pia Mastena e dopo poco la piccola emesse il primo gemito. Così, Azzurra è diventata il soggetto di un processo di canonizzazione appena nata. Di recente, Sandra Milo ha confessato che la situazione familiare non è delle migliori. “Ho bisogno di lavorare per mantenere i miei figli, Azzurra e Ciro, che sono disoccupati. Lui ha anche un bambino, il mio nipotino Flavio, di 7 anni, e anche mia nuora Vanessa è senza lavoro. Quindi io, che ho la fortuna di essere in salute, devo lavorare per aiutare loro”, ha dichiarato.