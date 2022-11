Sandro Veronesi, chi è la moglie Manuela: età, lavoro, figli

Sandro Veronesi è uno degli scrittori più amati e seguiti dal pubblico. Della sua vita professionale sappiamo molto: vincitore per ben due volte del Premio Strega, autore di molteplici libri di successo (Caos Calmo, il Colibrì, solo per fare due esempi), conduttore, editore, e ci fermiamo qui (in questo articolo la sua scheda completa). Un po’ meno informazioni ci sono però sulla sua vita privata: vediamo allora di saperne di più.

Chi è Manuela Cavallari la moglie di Sandro Veronesi

Intanto sappiamo che lo scrittore ha avuto due matrimoni. Dal primo sono nati tre figli maschi, che ora vivono lontano dall’Italia. Poi è convolato a nozze una seconda volta con Manuela Cavallari e dall’amore sono nati Nina e Zeno. Di lei però non si sa molto e non ci sono informazioni circa la sua vita professionale o privata. Sappiamo però la coppia vive a Roma. Recentemente Veronesi ha preso parte a diverse ospitate in tv, tra cui su Rai 3 a Che tempo che fa, e il 7 novembre 2022, a Oggi è un altro giorno con Serena Bortone.