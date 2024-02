Saniye di Terra Amara, chi è Selin Yeninci: età, carriera, marito, figli, Instagram

Selin Yeninci, chi è Saniye di Terra Amara, ospite di Verissimo sabato 17 febbraio 2024: chi è e quanti anni ha? Tutto su di lei.

Volto molto amato del serial turco del momento, Terra Amara, quello di Saniye è un personaggio piuttosto amato tanto o poco apprezzato. Difatti, come noto per i telespettatori della fiction, si tratta di una donna inizialmente calcolatrice che, per il proprio tornaconto, sarebbe capace di fare qualsiasi cosa. Ma cerchiamo di scoprire di più sulla vita privata dell’attrice che presta la faccia alla factotum della famiglia Yaman: Selin Yeninci.

Data la risonanza a livello nazionale (e internazionale) che la serie sta avendo, gli ammiratori vorrebbero conoscere di più sul privato della bella Selin Yeninci, che questo sabato 17 febbraio 2024 sarà ospite di Silvia Toffanin, nel salotto di Verissimo. Tutti i dettagli al riguardo.

Chi è Selin Yeninci, Saniye di Terra Amara

Nata a Smirne il 16 gennaio del 1988, Selin Yeninci ha, ad oggi (febbraio 2024) 36 anni. Il suo sogno fin da bambina era quello di diventare un’artista famosa a livello internazionale: è per questo che ha deciso di muovere i primi passi nel mondo della recitazione. Dai sei ai diciotto anni ha lavorato, in patria, per un canale dedicato ai bambini e, dopo molte apparizioni in show televisivi molto conosciuti e film di buon successo, nel 2018 è stata scelta per il ruolo di Saniye in Terra Amara.

Nella telenovela, l’attrice interpretava la moglie di Gaffur. Prima domestica e dopo capo dei braccianti, abbiamo potuto vedere che il sogno della donna era diventare madre: ha perso un bambino nella prima stagione e poi è diventata la mamma adottiva della piccola Üzüm Tökün. Purtroppo, il personaggio di Selin Yeninci ha perso la vita investita da un’automobile insieme a sua cognata Gülten.

Saniye di Terra Amara vita privata

Essendo molto schiva e riservata della sua sfera personale, ad oggi, non si sa se la bella interprete abbia un partner o dei figli.

Selin Yeninci Instagram

L’amatissima Selin è seguita da circa 935mila followers sul suo profilo Instagram. Il suo nome utente sulla nota piattaforma di Meta è @selinyeninci. Nel suo feed, la Yeninci pubblica foto riguardanti la sua carriera, la sua routine e il suo privato.