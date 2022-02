Sanremo 2022, scaletta 4 febbraio: duetti, ospiti, cantanti e ordine di uscita

Manca sempre meno alla tanto attesa serata dei duetti al Festival di Sanremo 2022. Bisogna dimenticare, ma solo per poco, le canzoni in gara dei 25 ‘big’ e concentrarsi sulle cover di grandi artisti, che hanno fatto la storia della musica italiana (e non solo). Sul palco dell’Ariston il 4 febbraio, venerdì, saliranno tutti i partecipanti e con loro ci saranno anche altri cantanti, mentre ad affiancare Amadeus arriverà l’attrice Maria Chiara Giannetta, che ha avuto enorme successo nelle fiction Don Matteo e Blanca.

Duetti a Sanremo 2022: la scaletta di venerdì 4 febbraio 2022

Nella serata di venerdì, quella delle cover e dei duetti, gli artisti saliranno tutti sul palco dell’Ariston con un brano italiano o internazionale degli anni ’60, ’70, ’80 o ’90. Di seguito troverete l’elenco completo dei duetti (e gli ospiti), ma non sarà in ordine di uscita perché per la scaletta ufficiale bisognerà aspettare la conferenza stampa.

Achille Lauro e Loredana Bertè – Sei bellissima

Aka7even e Arisa – Cambiare

Ana Mena e Rocco Hunt – Medley

Gianni Morandi e Mousse T – Medley

Iva Zanicchi – Canzone (Don Backy e Detto Mariano)

Massimo Ranieri e Nek – Anna verrà

Michele Bravi – Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi

Rkomi con i Calibro 35 – Medley di Vasco Rossi

Sangiovanni e Fiorella Mannoia – A muso duro

Elisa – What a Feeling (Irene Cara, da Flashdance)

Emma e Francesca Michielin – Baby One More Time

Ditonellapiaga e Rettore – Nessuno mi può giudicare

Mahmood e Blanco – Il cielo in una stanza

Giusy Ferreri e Andy dei Bluvertigo – Io vivrò senza te

Giovanni Truppi e Vinicio Capossela – Nella mia ora di libertà

Fabrizio Moro – Uomini soli

Highsnob e Hu con Mr Rain – Mi sono innamorato di te

Irama e Gianluca Grignani – La mia storia tra le dita

La Rappresentante di lista con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra – Be My Baby

Noemi – You Make me Feel Like a Natural Woman

Dargen D’Amico – La bambola

Le Vibrazioni con Sophie and the Giants – Live and Let Diet

Yuman con Rita Marcotulli – My Way

Tananai con Rose Chemical – A far l’amore comincia tu

Matteo Romano con Malika Ayane – Your Song