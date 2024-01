Sanremo 2024: Amadeus annuncia Gigi D’Agostino come superospite

Amadeus fa un annuncio a sorpresa: durante la quarta serata di Sanremo 2024, Gigi D’Agostino suonerà alla kermesse canora.

Gigi d’Agostino torna ufficialmente a suonare dopo la malattia, facendolo nel palco della grande musica italiana: il Festival di Sanremo 2024. Amadeus a sorpresa ha annunciato la presenza del famosissimo dj, che tornerà in console dopo due anni d’inattività per le condizioni di salute. L’annuncio del conduttore italiano ha mandato in visibilio i numerosi fan del disc jockey, che attendevano da tantissimi mesi il ritorno dell’artista in concerto e soprattutto aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Gigi D’Agostino torna a suonare a Sanremo 2024

Amadeus ha lanciato l’importante annuncio attraverso il profilo Twitter del Festival di Sanremo, con l’artista torinese che sarà in buona compagnia per questa edizione. Altri ospiti speciali per questa saranno il collega Bob Sinclar, il rapper Tedua e Bresh, in una formula televisiva e d’intrattenimento che strizza l’occhio agli amanti della musica dance tra gli anni Novanta e Duemila, ma contemporaneamente anche ai ragazzi della Generazione Zeta.

Il dj ha superato la malattia?

L’anno scorso le condizioni di Gigi D’Agostino avevano fatto preoccupare i fan e soprattutto gli amanti del mondo della notte, con l’artista immortalato mentre camminava a fatica con un girello, molto provato dalla malattia e che lamentava dolori atroci sul corpo. Una situazione che, leggendo gli aggiornamenti di Dag sul proprio profilo Instagram, deve essersi lentamente risolta consentendo il ritorno in console con le sue celebri canzoni.

Tutto pronto per il ritorno del pioniere della dance italiana nel mondo

Da diverse settimane, Gigi Dag aveva ricominciato a pubblicare con una certa cadenza settimanale sul proprio profilo Instagram. Il primo posto appena tre settimane fa, dove augurava un semplice “Buonasera” ai propri fan e si vedeva con una barba incolta all’interno di una foto in bianco e nero. Più recentemente, ha dedicato un post per ringraziare tutte quelle persone che, anche attraverso il social, gli avevano fatto gli auguri di Natale. D’Agostino, per questa edizione di Sanremo, suonerà all’interno della quarta serata.