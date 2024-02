Sanremo 2024, com’era Rose Villain prima del successo? Lo sguardo quasi angelico

Rose Villain piace al pubblico sanremese. La prima serata l’ha vista sul palco dell’Ariston con una mise che non è passata inosservata: elegante, ma non banale, anzi…

Il suo look, con un abitino dai toni azzurro e celeste e fiori argento e marroni, non è passato inosservato. Il pubblico, anche stavolta è andato in visibilio di fronte all’artista che ha portato a Sanremo 2024 il suo ‘Click Boom’. La rapper e cantautrice ha conquistato la platea grazie alla sua indiscutibile classe e alla sua immagine che, anche stavolta, lascerà il segno quando a stile.

In pochi conoscono l’artista quando era ancora bambina: com’era?

In molti conoscono Rose Villain solo da quando ha raggiunto il successo, ma la cantante, all’anagrafe Rosa Luini, 34enne nata a Milano, oltre alla fama raggiunta custodisce gelosamente il ricordo della sua infanzia e il legame con il suo passato è sempre presente. Le immagini che posta sui social, testimoniano una relazione forte con il papà con il quale condivide un’immagine di quando accora molto piccola scorrazzava in un prato e, probabilmente, anche della mamma morta prematuramente. Già bella nella sua semplicità di bambina spensierata anche in un video della sua infanzia quando si cimentava in esibizioni di ballo o si metteva in posa per una foto ricordo, la sua bellezza è sbocciata dirompente conquistando il pubblico non solo per le sue indiscutibili qualità canore, ma anche per qualità estetiche in un mix tra naturalezza e classe.

L’artista ha conquistato il pubblico di Sanremo 2024

Già allora con un sguardo dolce, ma deciso, era visibile il piglio di una ragazzina determinata e ambiziosa pronta a fronteggiare la vita senza timori e a viso aperto, proprio come fa oggi, anche nelle sue esibizioni. E, grazie al suo carattere e alla sua fantastica esibizione, Rose Villain ha conquistato la platea di Sanremo con il suo brano sull’amore: Click Boom’ evidenziando come si tratti di un sentimento travolgente del quale non si è consapevoli e per il quale si è pronti a percorrere anche strade buie e vuote. Un sentimento tanto forte, per quanto confuso, che è simile a un proiettile che fa ‘click boom’ provocando emozioni travolgenti e incontrollate. Un colpo di pistola che ti coglie all’improvviso e ti lascia senza fiato, senza possibilità di tirarsi indietro. Un evento che ti raggiunge senza essere annunciato e non ti dà scampo…