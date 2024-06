Sanremo 2025, Carlo Conti svela le novità: ecco di cosa si tratta

Arrivano le prime indiscrezioni sulla prossima edizione del Festival di Sanremo e a comunicarle è stato direttamente il nuovo direttore artistico, Carlo Conti, ai microfoni di Giorgia Cardinaletti a TG1MattinaEstate. Il conduttore ha annunciato, stamattina nel corso della trasmissione in onda su Rai 1, quali saranno le modifiche che intende apportare al regolamento dello spettacolo canoro più seguito dagli italiani.

“È un appuntamento che va organizzato a step – ha detto Conti -, prima cosa il regolamento, poi ci saranno le nuove proposte e infine i big. Lo spettacolo è l’ultima cosa”. Ha le idee chiare il direttore artistico su come procedere, mentre dichiara che “già mi stanno arrivando messaggi, file, whatsapp”.

Le novità sulla prossima edizione dello spettacolo canoro

La novità più rilevante, alla luce del lavoro fatto negli anni appena trascorsi è quella di “tornare a dividere le nuove proposte dai big. Ognuno farà la propria gara e avrà il proprio vincitore. Non ci saranno eliminazioni”. E non dimentica i risultati ottenuti dal suo predecessore, Amadeus, del quale non intende vanificare impegno e sforzi. “Lavorerò su quanto fatto da Amadeus e Baglioni”, riconoscendo loro gli ottimi risultati ottenuti: “Hanno fatto crescere a dismisura il Festival di Sanremo”.

La curiosità sulla partecipazione di Panariello e Panaccioni

In tanti si sono chiesti dall’annuncio della nuova conduzione se i colleghi e amici di sempre di Carlo Conti, Giorgio Panariello e Leonardo Panaccioni saranno presenti sul palco dell’Ariston, ma il direttore artistico ha sottolineato: “Sarebbe banale. Non ci saranno”.

Il peso della scelta delle canzoni in gara

Conti non nega che Sanremo è una vetrina importante che “ho sempre sentito con grande responsabilità. Scegliere le canzoni è una grande responsabilità, è più importante di tutto. Un impegno che dieci anni fa mi svegliava nel cuore della notte”.