Sanremo, Amadeus annuncia nuovi ospiti: arrivano i Meduza

Sanremo 2022, il conduttore Amadeus ha appena annunciato nuovi ospiti. Si tratta dei Meduza, che vanno ad arricchire il parterre degli ospiti finora svelati.

Fino a questo momento si sa con certezza che sul palco del Teatro Ariston saliranno come ospiti i Maneskin, che hanno trionfato l’anno scorso e che sono stati la rivelazione del 2021, Cesare Cremonini, Laura Pausini e Checco Zalone.

Gli ospiti al Festival di Sanremo: i Menduza

I nuovi ospiti del Festival di Sanremo sono quindi i Meduza, il trio che nell’estate del 2019 ha conquistato le hit mondiali con il singolo Piece of Your Heart, in collaborazione con il trio inglese Goodboys. Ma, a dispetto del titolo della canzone, i Meduza sono un trio italianissimo, formato da tre talentuosi producer, i dj Luca de Gregorio, Mattia Vitale e Simone Giani. Lo scorso anno i Meduza hanno ricevuto una nomination ai Grammy Awards. Sono inoltre stati i primi artisti italiani ospiti allo show di Ellen DeGeneres The Ellen Show. Tra i loro brani, Paradise, ma a Sanremo porteranno Tell it to my heart, trasformando il palco di Sanremo in una discoteca.