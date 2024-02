Sanremo, Angelina Mango da brividi: non trattiene l’emozione in diretta | cosa è successo

Era uno dei momenti più attesi di questa quarta serata del Festival di Sanremo. L’esibizione di Angelina Mango, figlia d’arte, che ha interpretato uno brani più famosi e conosciuti di suo papà: la Rondine. Un momento davvero emozionante che ha commosso tutti.

In tanti, nonostante l’orario, hanno atteso il suo ingresso sul palco dell’Ariston. Per lei infatti, Angelina Mango, uno dei talenti più amati della next gen della musica italiana, in programma non c’era un duetto come per tutti gli altri big in gara. Nessun artista, nessuna band. Ma un qualcosa davvero di unico e irrepetibile, specie in una cornice come quella di Sanremo: l’interpretazione, insieme al quartetto d’archi dell’orchestra di Roma, del brano “La Rondine”, uno dei pezzi più famosi del papà che non c’è più.

Angelina Mango a Sanremo nel ricordo del papà a 10 anni dalla scomparsa

Quest’anno peraltro ricorrono esattamente 10 anni da quando Mango, all’anagrafe Giuseppe Mango o Pino, morì improvvisamente dopo aver accusato un malore nel corso di un concerto. L’artista aveva 60 anni: per lui, nonostante i soccorsi, non ci fu nulla da fare. La notizia, ricorderete, ancor più che così inaspettata, sconvolse davvero tutti.

Era l’8 dicembre 2014: e oggi, dieci anni dopo, la figlia Angelina pian piano si sta costruendo la sua personale carriera. Un grande talento che sta già conquistando tutti malgrado la sua giovane età, appena 23 anni che peraltro compirà tra poco. E stasera, quasi come a voler chiudere un cerchio, proprio Angelina ha voluto portare a Sanremo suo papà, duettando, simbolicamente, con lui.