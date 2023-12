Sanremo2024, chi sarebbe favorito alla vittoria finale: i bookmakers sono certi

Schizza il toto-nomi sui “big” vincitori di Sanremo2024, in programma dal 6 al 10 febbraio come di consueto all’Ariston. I bookmaker avanzano i primi nomi e chi nella prossima edizione del Festival della canzone italiana potrebbe aggiudicarsi il Leone d’oro.

Manca poco più di un mese al Festival di Sanremo, ma si scommette già sui prossimi vincitori. Su 30 big in gara nell’edizione 2024, che si tratti di Snai, Sisal e Goldbet, il parere è unanime. Sanremo 2024 potrebbe vincerlo una donna. Chi sarà? Ecco alcune indiscrezioni per chi seguirà il festival dal 6 al 10 febbraio 2024.

Chi vincerà Sanremo 2024? Il toto-nomi dei bookmakers

Il festival della canzone italiana andrà in onda a febbraio, ma già circolano alcuni nomi su chi quest’anno porterà a casa il famoso “Leone d’oro”, il premio che si aggiudica l’artista primo classificato a Sanremo. Stampa e critica dovranno aspettare fino a metà gennaio per avere un assaggio delle canzoni in gara, ma già nel 2023 ci sono alcune indiscrezioni sui potenziali vincitori del festival.

Al 28 dicembre per esempio, Snai vede contendersi la vittoria tra Amoroso e Geolier: la cantante salentina e il rapper partenopeo sono quotati a 3,50. Concordano anche Sisal sulle quotazioni dei due artisti, mentre Goldbet li dà a quota 4.

I secondi classificati a Sanremo 2024: chi saranno?

Annalisa, che quest’anno ha raggiunto un successo clamoroso con le sue hit, è data per seconda con 6,50 (Sisal) e 6 per Snai. Goldbet azzarda addirittura a un 8. Seguono Angelina Mango per Snai (10), per Sisal a 9 insieme ai Negramaro e Golbet punta sulla Mango con 8, mentre dà i Negramaro a 11, Irama e Mahmood a 16.

Le quotazioni d Snai riguardano anche il trio de Il Volo con 10, che per Sisal si quotano a 12, per Goldbet a 16. Sisal attribuisce a Mahmood una scommessa pagata 12 volte la cifra puntata. Concorda Snai, mentre Goldbet punta a 16.

Secondo Snai, poi, una vittoria dei “Ricchi e poveri” vale 100 volte la cifra scommessa. Anche Sisal ritiene altamente improbabile che possano vincere. Secondo Goldbet, oltre al duo già citato tra gli outsider ci sarebbero anche “Il Tre”, “Mannini”, e “La Sad”, le cui vittorie vengono pagate 101 volte la cifra scommessa.