Santi Pietro e Paolo a Roma, la messa di Papa Francesco oggi giovedì 29 giugno 2023: a che ora e dove vederla in tv

Giovedì 29 giugno si celebra la Festa dei Santi Pietro e Paolo e Roma si fermerà (o quasi) per osservare la ricorrenza. Tante le iniziative organizzate nella Capitale con eventi che interesseranno soprattutto il centro e, chiaramente, l’area del Vaticano. Negozi e uffici osserveranno un giorno di chiusura – non sarà così invece per i centri commerciali – mentre in città si susseguiranno diversi appuntamenti religiosi. Tra questi ci sarà la messa di Papa Francesco.

Messa San Pietro e Paolo Papa Francesco: orario e dove seguirla in tv

I Santi, da come sappiamo, sono i Patroni della Città Eterna. A riconoscere l’importanza dei due importanti Santi, peraltro apostoli di Gesù Cristo, furono addirittura le prime comunità cristiane che si stabilirono sul territorio di quella che sarebbe diventata l’Italia odierna come la vediamo oggi. Per questo la ricorrenza è così sentita. Per quanto riguarda la solenne celebrazione da parte di Papa Francesco la stessa è stata confermata nei giorni scorsi e avrà luogo dalle ore 9.30 di giovedì 29 giugno 2023 presso la Basilica di San Pietro con la tradizionale benedizione dei “palli” per i nuovi Arcivescovi Metropoliti nominati durante l’anno.

Il programma, dove seguirlo in diretta (anche in streaming)

Alle 12.00 poi il Pontefice si affaccerà poi su Piazza San Pietro per celebrare l’Angelus. L’intera cerimonia sarà seguita e quindi trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Vatican News e sul canale You Tube Vatican Media. In tv invece si potranno seguire le celebrazioni su Tv2000 dalle 9.25. Al momento, stando ai palinsesti disponibili online, non è prevista la diretta sulle principali reti generaliste, compresa la Rai (che solitamente trasmette tali eventi).

La Festività di San Pietro e Paolo, perché si celebra

La solennità dei santi Pietro e Paolo è una festa liturgica in onore del martirio a Roma dei due apostoli, che si osserva il 29 giugno. La celebrazione è di antica origine cristiana e la data selezionata in base all’anniversario della loro morte o la traslazione delle loro reliquie. Il martirio di San Pietro e San Paolo avvenne il 29 giugno, in un periodo che andrebbe tra il 64 e il 67 D.C. A ordinare l’uccisione dei due apostoli, fu l’imperatore Nerone in persona. Per rendere più atroce la morte dei futuri Santi, l’Imperatore chiese due morti diverse per gli apostoli di Gesù: Pietro venne crocifisso a testa in giù, mentre Paolo venne decapitato. In quest’ultimo caso, la testa di San Paolo rimbalzando in terra tre volte, diede origine alle Tre Fontane nella zona dove morì, ovvero l’attuale area tra l’Ardeatina e la Laurentina.