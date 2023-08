Santoro torna in tv? In trattativa con Mediaset

Santoro sta per tornare in televisione. La trattativa con Mediaset sarebbe quasi ultimata, mancano i dettagli finali: cosa farà.

Michele Santoro potrebbe tornare a Mediaset. La situazione è in dirittura d’arrivo a Cologno Monzese, una trattativa cominciata qualche mese fa. I rapporti – come riporta Il Foglio – tra Santoro e Piersilvio Berlusconi sono cominciati da prima della morte di Silvio. L’ex Premier ha avuto dei dissapori con il giornalista, ma adesso è un’altra epoca.

Inaspettato ritorno a Mediaset, la conferma di Piersilvio Berlusconi: ecco chi

Michele Santoro a Mediaset: accordo vicino, gli scenari

Un’altra storia che potrebbe essere sempre inframezzata dall’informazione, un giornalismo di qualità che Santoro vorrebbe riportare in primo piano. La disquisizione in merito è continuata subito dopo la dipartita di Silvio. I due si sono incontrati a metà strada: Piersilvio Berlusconi gli ha proposto un contratto da opinionista nel programma di Bianca Berlinguer su Rete 4. Poi, se le cose dovessero andare bene, si può parlare di un rapporto diverso.

Un programma in prima serata interamente basato sulle competenze di Santoro: una professionalità che ritroverebbe la sua giusta dimensione dopo anni come produttore. La situazione resta in aggiornamento, decisive le prossime settimane. Nel frattempo da Colgono Monzese fanno sapere che è quasi tutto pronto per il programma di Bianca Berlinguer. Manca appunto la ciliegina sulla torta che, neanche a dirlo, potrebbe essere rappresentata proprio dal ritorno di Michele Santoro in tv. Un colpaccio che nessuno (o quasi) si aspettava.