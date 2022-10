Sarah Maestri: chi è, età, carriera, adozione figlia, film, chi è il compagno, libro, foto e Instagram

Sarah Maestri è un’attrice diventata famosa con il film “Notte prima degli esami”, ma ha preso parte a numerosi film. Ma non solo pellicole sul grande schermo per Sarah che ha preso parte anche a ruoli in televisione.

Chi è Sarah Maestri?

Nata a Luino, in provincia di Varese il 21 dicembre del 10ì979, Sarah Maestri ha 42 anni. Della sua vita privata si sa davvero molto poco, perché l’attrice non ama condividere con il pubblico la sua intimità.

La vita privata e la famiglia

Non si sa se abbia un compagno di vita. Sarah non rilascia volentieri informazioni sulla sua vita privata. Unica notizia certa della sua sfera emotiva è che l’attrice ha adottato una bambina Alesia. Un percorso lungo quello dell’adozione della sua bambina, iniziato nel 2012 e terminato nel 2018. Le lungaggini burocratiche sono dipese dal fatto che Sarah risulta essere una mamma single.

L’adozione della sua bimba: Alesia

Sarah ha conosciuto sua figlia, che aveva soli 8 anni, partecipando a un progetto di affido temporaneo. Si trattava di un progetto rivolto ai bimbi nati nelle zone di Chernobyl. È nata subito una simpatia reciproca tra mamma e figlia e la Maestri, alla fine, è riuscita a portare a compimento l’azione di Alesia che ora ha 17 anni.

L’attrice è affetta da una rara malattia genetica. Una patologia per la quale ha bisogno di una cura specifica: una siringa di B12 a settimana che la aiuta a tenere il problema di salute sotto controllo.

Carriera

A parte il famoso film “Notte prima degli esami” Sarah ha preso parte a “I Cavalieri che fecero l’impresa” nel 2001. Quest’ultimo è stato anche il suo film di esordio, ma a seguire ha fatto parte del cast di “Un Cuire altrove”.

Il successo, però, è arrivato con Notte prima degli esami, diventato poi anche un sequel. Ma sono diverse anche le partecipazioni televisive: Centovetrine, Vivere, Provaci ancora prof, Che Dio ci aiuti e Rex.

Instagram

Su Instagram è molto attiva con post dedicate a sé e alla figlia e qualche immagine relativa al lavoro. Conta 14,8 mila follower sul suo profilo ufficiale che porta il suo nome “sarahmaestri”