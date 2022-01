Saremo 2022, Amadeus svela le cover del Festival: ecco quali sono

Sanremo 2022, il conduttore Amadeus svela in anteprima quali saranno le cover che i big canteranno sul palco del Teatro Ariston. Si tratta di canzoni famosissime che sono state arrangiate appositamente per l’occasione, adattandole per le tonalità dell’artista che le dovrà interpretare.

Sanremo 2022: le cover

Ma ecco le accoppiate che sentiremo nel corso del Festival di Sanremo 2022:

Gianni Morandi, in accoppiata con Mousse T, farà un “Medley” delle sue canzoni

Achille Lauro canterà insieme a Loredana Bertè “Sei bellissima” della stessa Loredana Bertè.

Dargen D’Amico canterà “La Bambola” di Patty Pravo.

Emma si esibirà in “One more time” di Britney Spears.

Mahmood, insieme a Blanco, canterà “Il cielo in una stanza” di Gino Paoli.

Yuman, in accoppiata con Rita Marcotulli, si esibirà in “My Way” di Frank Sinatra.

Aka7even, duetterà con Arisa nel pezzo “Cambiare” di Alex Baroni

Sangiovanni salirà sul palco con Fiorella Mannoia per cantare “A muso duro” di Pierangelo Bartoli

La rappresentate di lista invece canterà con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra “Be my baby” di Ronettes

Highsnob e Hu si esibiranno con MrRain in “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco

Giusy Ferreri duetterà con Andy dei Bluvertigo nella canzone “Io vivrò senza te” di Lucio Battisti

Irama, insieme a Gianluca Grignani, salirà sul palco per cantare “La mia storia tra le dita” di Gianluca Grignani.

Le Vibrazioni, con Sophie and the Giants e con Peppe Vessicchio si esibiranno in “Live and let die” di Paul McCartney

Ditonella Piaga, insieme a Rettore, canterà “Nessuno mi può giudicare” di Caterina Caselli

Michele Bravi si esibirà nella sua versione di “Io vorrei… non vorrei…ma se vuoi” di Lucio Battisti

Massimo Ranieri interpreterà “Anna Verrà” di Pino Daniele

Fabrizio Moro canterà “Uomini soli” dei Pooh

Rkomi farà un medley dei successi di Vasco Rossi insieme ai Calibro 35

Giovanni Truppi, insieme a Vinicio Compossela, canterà “Nella mia ora di libertà” di Fabrizio De Andrè

Elisa farà la sua versione di “What a feeling” (Irene Cara da Flashdance)

Tananai, insieme a Rose Chemical, si esibirà in “A far l’amore comincia tu” di Raffaella Carrà

Noemi interpreterà “(You make me feel like) A natural women” di Aretha Franklin

Anamena farà un medley con Rocco Hunt

Iva Zanicchi si esibirà in “Canzone” di Don Backy e Detto Mariano nella versione di Milva.