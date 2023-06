Scaletta concerto Vasco Rossi all’Olimpico di Roma: canzoni di stasera

Il conto alla rovescia si può attivare perché manca davvero pochissimo e i fortunati che sono riusciti ad accaparrarsi i biglietti, andati subito sold out, questa sera potranno godersi lo spettacolo. E cantare, ballare, emozionarsi con Vasco Rossi. Il ‘Blasco’, infatti, sarà a Roma, allo Stadio Olimpico, oggi, venerdì 16 giugno, e domani, sabato 17, per un weekend tutto da vivere. E da ricordare. I fan non riescono a tenere a bada la curiosità: c’è chi è già in viaggio, chi cercherà di prendere un bel posto sul prato all’apertura dei cancelli e chi non è certo spaventato dalla lunga attesa e dalle ore sotto il sole. Questo e molto altro per Vasco Rossi. Ma quale sarà la scaletta?

Le canzoni di oggi e domani di Vasco Rossi all’Olimpico, l’ordine di esibizione

Vasco Rossi oggi e domani, sabato 17 giugno, sarà a Roma, allo Stadio Olimpico. Il cantautore ha iniziato il suo tour poche settimane fa e lo ha fatto dal palco dello Stadio Renato dall’Ara di Bologna. Ora è pronto per ‘approdare’ nella Capitale, lì dove tanti fan lo aspettano. Ecco tutte le canzoni, anche se potrebbero esserci dei cambiamenti:

Dillo alla luna

Stendimi

Rock’n’roll show

Non sei quella che eri

Ogni volta

Domani sì, adesso no

Ti prendo e ti porto via

Una canzone d’amore buttata via

Un respiro in più

Manifesto futurista della nuova umanità

Interludio 2023/Echo Lake

XI comandamento

C’è chi dice no

Gli spari sopra

Se ti potessi dire

Vivere

T’immagini

Rewind

Siamo soli

Canzone

L’amore l’amore

Medley di Come nella favole, Non l’hai mica capito, Cosa ti fai, Il blues della chitarra sola, Ormai è tardi, Incredibile romantica e Ridere di te

Sally

Siamo solo noi

Vita spericolata

Alba Chiara.

Come raggiungere lo stadio Olimpico per il concerto di Vasco

Come si legge sul sito di Roma Mobilità, l’area del foro Italico resterà servita dal 2, da quel tram che viaggia tra piazzale Flaminio/stazione Flaminio metro A e piazza Mancini, e da 16 linee di bus in arrivo da diversi quadranti cittadini. Per quanto riguarda le metro, invece, le ultime corse il venerdì e il sabato sono all’1:30. Sulla metro A, tra l’altro, i lavori serali di ammodernamento saranno sospesi. Concluso il servizio metro, sugli stessi percorsi ci sono le linee di bus notturne nMA (per la metro A), nMB (per la B), nMB1 (per la B1) e nMC (per la metro C). Qui la mappa della rete notturna bus generale.

