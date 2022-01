Scaletta Sanremo 2022, canzoni in gara prima serata: ospiti e cantanti 1 febbraio

Mancano pochissime ore e poi prenderà il via, finalmente, il Festival di Sanremo 2022, la kermesse musicale più seguita e amata dagli italiani. Quasi un appuntamento fisso, che in molti aspettano con trepidazione e domani, martedì 1 febbraio, prenderà il via l’evento e molti artisti, tra big in gara e ospiti, saliranno sul palco dell’Ariston. Alla conduzione, per la terza volta consecutiva, Amadeus, ma cosa succederà nella prima serata di domani? Quali sono i cantanti in gara e gli ospiti? Scopriamolo insieme!

Sanremo 2022: gli ospiti della prima serata 1 febbraio

Durante la prima serata di Sanremo 2022, quella di martedì 1 febbraio, si esibiranno la metà dei cantanti in gara e poi sul palco saliranno già i primi ospiti. Sì, perché domani torneranno i Maneskin, i vincitori della scorsa edizione, la vera rivoluzione del 2021. Ma non solo. A Sanremo arriverà anche Elisa Balsamo, campionessa del ciclismo per lo spazio dedicato al mondo dello sport per una storia di forza e coraggio. E poi la musica, la leggerezza e il divertimento de I Meduza.

Sanremo 2022: la scaletta di martedì 1 febbraio, i cantanti in gara

Domani, martedì 1 febbraio, per la prima serata si esibiranno solo alcuni dei 25 cantanti in gara, ma al momento la scaletta ufficiale ancora non è stata resa. In ogni caso, saliranno sul palco dell’Ariston per ‘rompere il ghiaccio’: Dargen D’Amico (Dove si balla), Gianni Morandi (Apri tutte le porte), Noemi (Ti amo non te lo so dire), Ana Mena (Duecentomila ore), La Rappresentante di Lista (Ciao Ciao), Achille Lauro (Domenica), Michele Bravi (Inverno dei fiori), Rkomi (Insuperabile), Mahmood e Blanco (Brividi), Giusy Ferreri (Miele) e Yuman con Ora e qui.

Come si vota a Sanremo 2022?

Durante la prima serata ci sarà il voto della carta stampata e tv, delle radio e del web. Questi tre sistemi di votazione avranno una percentuale sul risultato complessivo: giuria carta stampata e tv 33%, giuria della radio 34% e web 33%. Poi, alla fine, verrà stilata la prima parziale classifica.