Scene da un Matrimonio 2, Anna Tatangelo torna in tv: quando inizia, orario e anticipazioni

Scene da un Matrimonio. Anna Tatangelo non si smentisce mai: anche quest’anno, dunque, potrebbe far parte integrante del palinsesto Mediaset, e in grande stile! Riproponendo il suo format tutto dedicato all’amore e alle grandi promesse con Scene da un Matrimonio. Gli autori del programma si sono detti molto soddisfatti dell’andamento scorso del programma, ed hanno, a quanto pare, tutta la voglia di andare ancora avanti con il format, magari rispolverando qualche elemento e aggiungendo qualche scoppiettante novità.

Il fine settimana di Canale 5 si arricchisce

Così, il fine settimana targato Canale5 si arricchisce di ulteriori proposte. Da una parte, resta solida la certezza dell’appuntamento con Verissimo, dalle 16.30 in poi (confermato inoltre, il doppio appuntamento dalla Toffanin per entrambi i giorni di sabato e domenica), e dall’altra potrebbero sbocciare nuove opportunità. A fare da apripista per il sabato, a partire dal 19 marzo marzo, tornerà ad esserci proprio Anna Tatangelo.

Leggi anche: Anna Tatangelo: chi è, età, carriera, canzoni, figlio, chi è il fidanzato, Livio Cori, Instagram, Gigi D’Alessio

Scene da un Matrimonio: la nuova edizione il sabato

Dopo un ottimo risultato negli ascolti, infatti, della prima edizione, ora Scene da un matrimonio sarebbe pronto a ritornare in pista. Una nuova carrellata di appuntamenti, dunque, con tanti crucci amorosi, dispute, dubbi e, soprattutto, incontri tra coppie. La Tatangelo racconterà, in modo semplice e diretto, l’avvicinamento di persone comuni al giorno del fatidico ‘sì’. Lo farà a suo modo, con la sua consueta eleganza, tra dubbi, ansie e grandi emozioni dei protagonisti davanti alla scelta cruciale.