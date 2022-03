Scherzo Le Iene con Nonno Faustino, si vendica del nipote Federico (@carlettilife): il video completo

Alla fine, la vendetta non ha tardato più di tanto, ed è arrivata, fredda come il fatidico piatto. Nonno Faustino è il nonno più social di sempre, viene dall’Umbria, per chi non lo conoscesse, ed è da sempre vittima degli scherzi del nipote Federico, il quale è noto sui social come @carlettilife (Instagram). Ma questa volta, la situazione si è ribaltata alla grande!

La puntata di ieri delle Iene

Nella puntata di ieri sera de Le Iene, andata in onda su Italia1, la vendetta si è infine consumata. Lo scherzo è stato ideato dalla Iena Stefano Corti, complici il Nonno Faustino, l’amico Filiberto e anche la famiglia della vittima. Poi, armati di farina, uova, schiuma spray, martello, fucile a pallettoni e molto altro, hanno messo in atto il loro ordigno malefico contro Federico.

Lo scherzo a Federico

Così @carlettolife stava rientrando a casa pensando di fare il solito scherzo a nonno Faustino, ma quando entra dentro si trova dinanzi Filiberto, l’amico del nonno, in una barella perché investito dal nonno. A quel punto arrivano anche i Carabinieri, i quali fanno salire in macchina nonno Faustino e Federico a seguito dell’accaduto. L’auto però non va in caserma, ma in una casolare abbandonato. Federico inizia ad accusare la tensione.

Il felice epilogo

E’ impaurito, e crede che i militari li vogliano picchiare. Poi, i finti Carabinieri lo legano al “torchio delle torture”, dando al nonno le uova. Uova, farina, martellate e colpi di fucile a pallettoni aspettano il povero Federico in preda la panico. La paura è alle stelle, e proprio in quel momento gli viene rivelata tutta la farsa del momento. Finito lo scherzo, in studio compare proprio lui: Nonno Faustino che, così, in un sol colpo è riuscito a vendicarsi di tutti gli scherzi che ha dovuto subire dal nipote, il quale per una volta è stato la vittima e non l’astuto carnefice.