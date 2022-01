Scommesse Sanremo 2022, sondaggi, quote e pronostici: tra i cantanti favoriti Mahmood-Blanco ed Elisa

Sta per iniziare il Festival di Sanremo, che prenderà il via il 1 febbraio, le canzoni in gara ancora non sono state ascoltate, eppure sono già partiti i primi sondaggi e i primi pronostici sull’eventuale vincitore di questa 72esima edizione. Chi è tra i favoriti? Scopriamolo insieme!

Scommesse Sanremo 2022: i cantanti favoriti, i pronostici

Entra nel vivo il Toto Sanremo con le prime quote e previsioni. Stando agli esperti Sisal, il terzo Festival, che vedrà alla conduzione Amadeus, avrà come protagonisti Mahmood e Blanco, che saliranno sul palco dell’Ariston con il brano ‘Brividi’. A pari merito Elisa, che tornerà in gara dopo 21 anni dalla vittoria con ‘Luce’. Ma non finisce qui. A seguire La Rappresentante di Lista con il brano ‘Ciao ciao’, San Giovanni, nato dalla fucina di Amici e Achille Lauro. Sul terzo gradino del podio, invece, ritroviamo Emma, Irama, Rkomi, Massimo Ranieri, mentre nella parte alta il rapper Dargen D’Amico. A metà classifica Sisal ritroviamo Fabrizio Moro, Gianni Morandi e Michele Bravi, mentre a seguire Ditonellapiaga con Donatella Rettore, Noemi, Aka7even, Giovanni Truppi, Le Vibrazioni e Tananai. Tra i meno favoriti Yuman, Ana Mena, Giusy Ferreri, Matteo Romano, Highsnob e Hu e Iva Zanicchi.

Scommesse Sanremo 2022: quote e pronostici, la classifica Sisal

Di seguito troverete la classifica stilata dagli esperti Sisal:

Mahmood e Blanco/Elisa (4)

La Rappresentante di Lista/San Giovanni e Achille Lauro (9)

Emma/Irama/Massimo Raieri e Rkomi (12)

Dargen D’Amico (16)

Fabrizio Moro/Gianni Morandi e Michele Bravi (20)

Ditonellapiaga con Donatella Rettore/Noemi (25)

Aka7even/Le Vibrazioni/Giovanni Truppi e Tananai (33)

Yuman (40)

Ana Mena/Giusy Ferreri e Matteo Romano (50)

Highsnob e Hu (66)

Iva Zanicchi (100)