Scomparsa “Giggino Wi Fi”: novità clamorose stasera a Chi l’ha visto?

Chi L’ha Visto torna in prima serata con importanti rivelazioni sulla probabile sorte di Luigi Celentano. Per tutti “Giggino Wi-Fi”

Federica Sciarelli torna in diretta tv dopo la pausa discussa, in relazione anche ai risultati poco incoraggianti delle scelte alternative messe in palinsesto durante le settimane passate. L’impazienza dei fan sarà premiata con una puntata speciale che aprirà parlando di un caso ancora senza soluzione.

Quelli che gli esperti definiscono Cold Case. Casi in sospeso. I riflettori in tal senso tornano su Luigi Celentano. Per tutti “Giggino Wi-Fi”. Scomparso il 12 febbraio 2017 senza una apparente motivazione. Il giovane ha fatto perdere le sue tracce da Meta di Sorrento senza alcun apparente riscontro.

Chi L’ha Visto: che fine ha fatto Luigi Celentano?

Non è stato trovato, ma neppure è stato dato per morto. Questa situazione in sospeso – un limbo che deve essere chiarito – riparte dalle segnalazioni fatte alla famiglia. Dapprima sarebbe stato visto a Napoli, poi a Milano, ma questi avvistamenti sembrano non avere alcun tipo di fondamento. Le ultime rilevazioni di Federica Sciarelli e la sua redazione, invece, sì.

Stasera, infatti, la conduttrice farà il punto della situazione e, oltre al riepilogo di un caso che tiene con il fiato sospeso la Campania e non solo, procederà a mettere nero su bianco quel che potrebbe essere stato scoperto di recente. L’approfondimento e l’analisi tornano protagonisti, così come la cronaca nera sulla terza rete.

Federica Sciarelli, inoltre, ha sempre dato prova di competenza e professionalità, anche e soprattutto nel maneggiare vicende delicate. A questo punto non resta altro che attendere la prima serata per riavvolgere i fili di un’intricata vicenda e vedere dove portano. La famiglia di Luigi Celentano non ha mai perso le speranze. Appuntamento alle 21.25 su Raitre.