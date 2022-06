Scrubs, fan in delirio per il reboot a sorpresa: l’annuncio ufficiale del cast

Scrubs, è finito da dodici anni, ma l’interesse è più forte di prima. Una serie comedy che ha appassionato tutte le generazioni. Che da tantissimi anni è continuamente vista e rivista. Un cast bellissimo che i fan vogliono rivedere insieme. Alla notizia durante la conferenza, sono impazziti.

Scrubs torna dopo 12 anni?

Bill Lawrence, il creatore di Scrubs, è stato insieme agli attori Zach Braff (J.D.), Donald Faison (Turk), Sarah Chalke (Elliot), John C. McGinley (Perry), Judy Reyes (Carla) e Neil Flynn (Inserviente), durante un panel dedicato alla serie. Lunghissima la fila dei fan, è durata più della manifestazione stessa. Un risultato incredibile per tutti i presenti.

Durante la reunion, Bill Lawrence ha confermato che la serie tornerà. “Siamo così felici che a voi che siete qui interessi ancora la serie, ci dà l’occasione di passare del tempo insieme. Siamo davvero contenti di trascorre del tempo tra di noi qualsiasi sia la circostanza”.

Quando?

Donald Faison alle domande dei fan su quando potrebbe tornare la serie ha risposto:

“Tutti noi vorremmo dare vita a un reboot. Ma non potrà mai essere un’intera stagione. Meglio un film che possa tenerci impegnati per qualche mese. Con tutto quello che sta facendo, è difficile che Bill possa liberarsi per diversi mesi. Quando avrà tempo, lo faremo”.

E Lawrence ha precisato: “Lo faremo perché le persone lo vogliono e perché a noi piace trascorrere tempo insieme”.